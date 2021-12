Votar contra de reforma eléctrica es votar para que sigan robando: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que los legisladores que voten en contra de la reforma eléctrica "es votar a favor de que sigan robando a México los que tienen concesiones para generar energía eléctrica".

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador dijo que "independientemente de lo legal", es un robo porque antes las empresas tenían ayuda del Gobierno. "Ellos influyeron para que los legisladores, en algunos casos, hasta por dinero, votaran a favor de esa reforma eléctrica", dijo López Obrador.

"No es para estar chiquiando a nadie, cada quien tiene que asumir su responsabilidad, ya se acabó el tiempo en que ‘necesitamos tu voto y cómo nos arreglamos’", declaró.

TAMBIÉN LEE: AMLO busca aval del PRI a la reforma eléctrica

El presidente agregó que los legisladores también tendrán que explicarle a sus electores, familiares e hijos por qué votaron en contra de la reforma.

"Y si los senadores, los diputados votan en contra, la gente se va a dar cuenta, lo va a saber y ellos van tener que explicar por qué votaron en contra, no solo a sus electores, a sus familiares, a sus hijos. Cómo fue que fuiste diputado; porque en la escuela se los van a decir a los muchachos: ‘tu papá votó para que Iberdrola siguiera ganando dinero y nosotros pagando más por la luz; tu papá votó para que pagara menos por la luz el dueño de Oxxo que lo que pagan los hogares de México; tu papá votó para que el litio, que es un mineral estratégico quedara al mercado y que pudiese ser aprovechado por las grandes corporaciones extranjeras y no en beneficio de México y de su pueblo’ "No, si no está fácil", expresó López Obrador en su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional.

López Obrador indicó que los del PRI, PAN y demás partidos tendrán que explicar su voto "porque no está tan confuso el asunto": ¿Estás a favor de la corrupción o estás en contra? No hay medias tintas.