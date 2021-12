'¡Cuidado!' Alexa de Amazon recomienda a niña que meta una moneda en un enchufe

Según contó Kristin Livdahl, su hija de 10 años de edad, le pidió a la asistente incorporada en el altavoz Echo, que 'le recomendara un reto', a lo que Alexa le sugirió que introdujera una moneda entre la ranura de un enchufe y un cargador de teléfono.

"El desafío es simple: enchufar un cargador de teléfono aproximadamente a la mitad en una toma de corriente, luego tocar con un centavo los puntos expuestos", señaló Alexa en sus indicaciones.

OMFG My 10 year old just asked Alexa on our Echo for a challenge and this is what she said. pic.twitter.com/HgGgrLbdS8

Al parecer Alexa tomó el desafío del sitio web ourcommunitynow.com.

Por fortuna Kristin se percató a tiempo de la recomendación del asistente de Amazon.

Ante el caso de Livdahl, las criticas contra Amazon y su asistente no se hicieron esperar, por lo que el servicio de ayuda de la empresa se pronunció para iniciar una investigación respecto a lo ocurrido con la niña.

Hi there. We're sorry to hear this! Please reach out to us directly via the following link so that we can look into this further with you: https://t.co/YlLYrTtGzy. We hope this helps. -Daragh