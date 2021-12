Vacunada con la tercera dosis de refuerzo y contra la influenza estacional, la satanizada… Perdón, 'desinfectada' y exorcizada Pony -requisito indispensable para su funcionamiento después de detallar todo lo que hicieron y no hicieron nuestras autoridades municipales- pudo recargar motores tras la cena de Navidad y previo al júbilo de los nuevos comienzos del 2022 para calificar a los mandatarios estatales de Coahuila y Durango que en este 2021 nuevamente se "sacrificaron" por todos nosotros formando parte de la obesa nómina gubernamental. Dicho sacrificio es compartido con sus secretarios de Estado, aunque algunos de ellos devengaron un no tan bien merecido sueldo en un año agonizante donde nuevamente el COVID-19 hizo de las suyas; como también lo hizo el Gobierno federal con los Gobiernos conservadores de la ultraderecha aspiracionista. Comenzamos...

Coahuila

Con la fuerza de su gente y la confianza en esta tierra la Pony se encontró en su lista de reproducción musical el jingle del Gobierno de Coahuila que parece haber sido escrito por el maestro Yoda (por aquello del orden de las ideas) y de inmediato recordó la gestión del gobernador de esta provincia, Miguel Riquelme Solís, el gobernador lagunero y que prometió para este 2021 comenzar (ahora sí) con algunas obras como el desnivel de Villa Florida y Periférico, Sistema Vial Cuatro Caminos, además de lo relacionado con el paso por Torreón del llamado Corredor Económico del Norte.

Sin embargo, por múltiples factores o porque no hubo voluntad de hacerle el caldo gordo al alcalde panista Jorge Zermeño, las obras anteriores no iniciaron y se quedaron en la lista de los propósitos de año nuevo no cumplidos por don Miguel. La Pony reconoce que sí se terminaron por ejemplo el Parque Ecológico de las Noas, la ampliación de la carretera a El Esterito y algunas obras de drenaje en la Zona Industrial, entre otras. Sin embargo y antes de que nos lo conteste, sigue el mismo pendiente de antaño: el Metrobús Laguna, ese que hasta el director técnico del Santos Laguna, Pedro Caixinha, no se explica por qué sigue sin terminarse luego de haberle dado la vuelta al mundo y regresar a Torreón años más tarde.

Nuestra Pony se pregunta también si el gobernador pudo haber ayudado más a su ciudad natal en materia de agua potable, pues aunque se ordenó la perforación de 3 nuevos pozos, la necesidad de la ciudadanía fue muy alta.

Por eso y por muchas cosas más la Pony le adjudica un SIETE Y MEDIO

***

Ya entonada en evaluaciones del Gobierno de Coahuila, nuestra súper máquina voltea a ver a la Secretaría de Gobierno y que encabeza Fernando de las Fuentes, quien este año le apostó (como siempre) por evitar polémicas y decirle que sí a todo lo que señaló su jefe Riquelme, al igual que otros secretarios de gobierno. Don Fernando optó por aplicar la vieja y confiable fórmula de aplicar las acciones de su superior y maniobrar con ese margen, tanto en las diversas regiones, con la iniciativa privada y con otros poderes como el legislativo y el judicial, un paseo por "Riquelmelandia" para todos.Sin mucho más por evaluar nuestra Pony le pone a un seco SEIS.

***

La PONY le sigue revisando al funcionamiento de las áreas más importantes del Gobierno de Coahuila, en su lista se encuentra el de la encargada de la Secretaría de Seguridad, Sonia Villarreal, quien este año se la ha vivido ocupada por los constantes intentos de los criminales en establecerse dentro de la entidad, especialmente por las brechas de la zona norte y en los límites con Nuevo León. Villarreal se ha dado sus vueltas a Torreón para verificar, entre otras cosas, que las cifras de los delitos de alto impacto no se disparen y que, ya relajados, sus muchachos no vayan a andar de traviesos y como recientemente se señaló en un reportaje que los dejó mal parados en la prensa nacional, en el cual incluso se les acusa de actuar como un "cártel". Le tocó un SEIS Y MEDIO.

***

El fiscal general del Estado, Gerardo Márquez Guevara, quien lleva ya cuatro años al frente de esta institución se ha enfocado en fortalecer la coordinación con la mayoría de los municipios de la entidad y a nivel federal con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y ahora hasta con el Instituto Nacional de Migración INM, precisamente por la oleada de haitianos que han caído como el maná del cielo apoyados por grupos criminales. Aun cuando en estos años los alcaldes de Torreón y Monclova no le entraron a la coordinación del Mando Único, sirvió un poco de apoyo el Mando Especial de la Laguna para enfrentar las tareas de seguridad luchando muchas veces a contracorriente. Este 2021 se llevó con "alertas" permanentes y con el Jesús en la boca. Ya desde mediados de año, se reforzó el patrullaje en las colindancias con Tamaulipas, Nuevo León, Durango, y Zacatecas, además con la llegada del nuevo gobierno de Nuevo León se fortaleció la "Operación Noreste" y hasta Coahuila homologará placas vehiculares en 2022. La Pony le da por el esfuerzo de mantener a raya a los señores delincuentes de otros estados un OCHO Y MEDIO.

***

El flamante secretario de Infraestructura de Coahuila, Miguel Algara, recibió la nada sencilla tarea de gestionar los proyectos de obra luego de la mediática gestión de su exjefe y ahora encargado de la oficina de Inversión Pública-Privada (sí, existe), Gerardo Berlanga. Don Miguel Algara ha optado por aparecerse en Torreón solamente cuando es necesario y para evitar engorrosos cuestionamientos de la prensa sobre el Tardabús Laguna… Cuestionamientos que encontraron poco eco en La Laguna de Durango donde nunca se hizo nada. En fin. Supuestamente en este 2022 La Laguna de Coahuila ya tendrá recorridos en ese tipo de transporte para beneficio de sus habitantes. La Pony como Santo Tomás, hasta no ver no creer. Algara queda calificado por la Pony con un SEIS.

***

El que se cayó de la nube en la que andaba, luego de que por dormirse en sus laureles dio feos resultados electorales en la Región Norte, fue al hasta hace pocos días secretario de Inclusión y Desarrollo Social Francisco Saracho Navarro. El acuñense cuya ciudad natal quedó en manos de Morena, disfrazada de UDC, estuvo a un tris de pasar a vivir en el error, luego de que el " Dedo Divino" apuntó al alcalde saltillense Manolo Jiménez para que diera el salto a esa dependencia, a partir del primero de enero. Aunque su perfil no es el más idóneo, Saracho obtuvo acomodo en la Secretaría de Educación Pública para conciliar la fuerte "grilla" que se gastan los maestros, los sindicatos y los padres de familia, aunado a sacar adelante el ciclo escolar presencial. La Pony le dio un CINCO.

***

Rociada de sanitizante la Pony llegó hasta la Secretaría de Salud de Coahuila, donde su titular, Roberto Bernal Gómez, tuvo puntos a favor porque en este 2021 la Federación destacó a Coahuila como referente nacional en la estrategia contra el Covid-19. Trascendió la creación de los Subcomités técnicos regionales de salud, la capacidad de organización, los laboratorios de biología molecular, y el equipo de rastreadores. En contraparte el funcionario nunca entendió que Coahuila tiene una importante Zona Metropolitana que colinda con el estado de Durango y se llama La Laguna ¿Hola?. Nunca hubo voluntad para homologar medidas sanitarias en ambos lados del Padre Nazas como si el "Puente Plateado" fuera barrera de protección para contener el virus. Agitada y ya casi sin olfato, la Pony también saca a relucir el desabasto de medicamentos en los hospitales generales; Un dolor de cabeza que en las dos últimas administraciones estatales. Ya con dolor de garganta y con dificultad para respirar, la Pony le manda al secretario un SIETE.

***

El secretario de Economía, Jaime Guerra Pérez, inició la gestión de forma cercana con la Iniciativa Privada y al tanto de sus necesidades, pero poco a poco se ha ido alejando y el trabajo en la dependencia ha ido decayendo. El también presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE) para el periodo 2021-2023 anda, dicen los subagentes, muy distraído. La inversión en el estado se sigue dando, pero ha sido más por la inercia que se tiene y las gestiones directas del gobernador, que pareciera más al pendiente del sector productivo que quien tiene esa encomienda. Por demostrar poco interés en el tema la Pony le da un SEIS.

***

El que se ha puesto a hacerle "de todo" y en eso se mantiene entretenido en vez de aplicarse de lleno a sus funciones como encargado de la Unidad de Comunicación e Imagen Institucional del Gobierno del Estado, es Fernando Gutiérrez, mejor conocido como "Gutiz". Al expanista se le ve en las reuniones del programa Agua Saludable para la Laguna. Luego aparece allá por Monclova para presidir el Subcomité Técnico COVID y los lunes, generalmente aparece en el Subcomité Laguna, pero de lleno, en sus funciones primarias logró formar un profundo bache de tal suerte que las estrategias de difusión e imagen, así como reuniones importantes, ya se deciden, directamente por su jefe pero como a la Pony le cae bien Don Gutiz le pone un SIETE Y MEDIO.

DURANGO

El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, se prepara para concluir en 6 meses más su gestión. Su educación, sencillez y trato amable y son incuestionables pero sin duda en La Laguna ha quedado a deber. Cuando los subagentes revisan los números destaca que no es el gobernador que mas obra pública ha hecho en esta región pese al crédito de mil 800 millones de pesos que su gobierno solicitó con la justificación de hacer mas en ese aspecto en la entidad y en vista de los infames recortes presupuestales del gobierno federal que dejaron a Durango sin posibilidad de concluir obras iniciadas. Quizá por ser originario de Las Trancas, un pueblo de no más de 55 habitantes, en el municipio de Tamazula, de la región de Las Quebradas, el Güero Aispuro ha insistido en que las obras también se tienen que realizar en lugares apartados, en los pueblos pequeños dejando para después compromisos adquiridos en las ciudades con mayor número de habitantes con excepción de la capital duranguense. Este año han prevalecido quejas constantes de los municipios laguneros por los retrasos (jineteos) de los recursos de las participaciones federales y más recientemente los retrasos en los aguinaldos y otros pagos que no llegaron a prestadores de servicios. El también abogado de profesión y Doctor en Derecho Constitucional ya no ha hecho críticas como antes lo hacía a través de la alianza federalista contra la 4T y sus máximos exponentes mostrándose terso en cambio con el gobierno de López Obrador. Solo porque Durango sigue sin presencia de grupos criminales de estados vecinos como Zacatecas y porque su gobierno pudo recuperar los empleos perdidos por la pandemia la Pony le da un SIETE Y MEDIO.

***

Apenas en septiembre del año pasado Héctor Flores Ávalos había sido nombrado como secretario de Gobierno de Durango y hace unos días presentó su renuncia al cargo para buscar la candidatura al Gobierno del Estado. El panista lo hizo público a través de un vídeo en sus redes sociales donde en un minuto explica los motivos. Don Héctor es bien visto por los panistas. No obstante la plataforma de apenas 15 meses en la Secretaría no le dio mas publicidad a sus acciones más que el de acompañante y fiel escudero de las políticas de Aispuro. Porque nunca se metió en problemas y porque se aventará un round con los priístas que no quieren dejarlo abanderar la alianza PRI-PAN-PRD la Pony le da un OCHO.

***

La Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Roberto Bravo Ontiveros fue calificada por los subagentes como una dependencia poco funcional que naufraga en la medianía. Carece de una estrategia de prevención del delito en el territorio de la entidad. Prácticamente su única función es instalar retenes en las entradas de las carreteras de acceso a la ciudad capital. Se mantiene al margen de los enfrentamientos que se registran en la región serrana del norte del estado y en los límites del estado de Zacatecas, escenarios de los enfrentamientos de los grupos del crimen organizado donde "otros" de las localidades se encargan de levantar la barricada. Por hacerse como que la Virgen le habla cuando hay plomazos la Pony le da un CINCO.

***

La fiscal general de Estado de Durango, Ruth Media Alemán, es especialista en darle la vuelta a los temas complicados. Hay feminicidios sin esclarecer y sin que responsables estén tras las rejas como sucede con los contantes asaltos a comercios, robos de viviendas, robos a ranchos, establos, robo de vehículo y privaciones de la libertad aunque en este último caso presuma a los cuatro vientos que no los hay. La última cosa que dejó ver la falta de coordinación de las Fiscalía de Durango con la de Coahuila fue el zafarrancho que armaron los elementos de la Policía Investigadora de Delitos y los mandos policíacos de Coahuila en la plaza Almanara del municipio de Torreón donde ejecutaban una orden de aprehensión que se confundió con una privación de la libertad y que terminó sin detenidos ante el actuar de los elementos involucrados. La Fiscal cree que en La Laguna es suficiente con remodelar la entrada a los edificios de la Vicefiscalía y poner banquitas para que quienes acuden a interponer sus denuncias no se desesperen mientras su caso es investigado… Si es que tal cosa llega a suceder algún día. Predomina la corrupción entre los agentes de la corporación quienes están al servicio de intereses ajenos a la institución. Doña Ruth se lleva un CINCO.

***

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, Rafael Sarmiento Álvares, aseguró que viene de un gobierno con vocación municipalista y presumió recientemente ante los diputados locales que en el año que termina se han ejercido más de 2 mil millones de pesos en obra donde el 92 por ciento de las empresas constructoras han sido locales. Destacó acciones que se han realizado tanto en infraestructura carretera como edificación, incluso con los recursos provenientes del crédito de mil 760 millones de pesos otorgado por Banobras que no se ha terminado de ejercer. ¿El problema? A la Pony le que hubiera encantado que tomaran mas en cuenta a La Laguna de Durango con ese crédito del que le toca una pequeñísima parte pese a todo lo que genera para la entidad. Don Rafael, quien para la Pony ha sido mucho mejor funcionario que su antecesor se lleva un SIETE.

***

El responsable de la Secretaría de Bienestar Social (antes Desarrollo Social) en el estado, Jaime Rivas Loaiza, no hizo mal trabajo, y es que pese a que la diputada por Morena, Alejandra del Valle, lanzó unos dardos envenenados durante su informe en el congreso, pidiéndole que hiciera de su conocimiento el motivo por el cual no se confeccionaron uniformes escolares, él salió bien librado ante los enormes recortes de la federación. Por supuesto, reconoce que hay polígonos de pobreza en zonas como Mezquital, Pueblo Nuevo, Súchil, la zona de Las Quebradas, y en la parte de la periferia de Durango y La Laguna. No obstante, Durango destaca a nivel nacional como uno de los gobiernos que tiene la mejor práctica en materia de combate a la pobreza, según datos de CONEVAL. Rivas se lleva un OCHO de la Pony.

***

El secretario de Salud, Sergio González Romero, quien por segundo año se ha encargado de hacer frente a la pandemia del COVID-19 logró la mudanza del viejo Hospital General de Gómez Palacio que por más de cinco años permaneciera como "elefante blanco", sin embargo su esfuerzo no solo no fue reconocido sino que no ha sido suficiente para lograr que la Federación autorice nuevas plazas para atender el inmueble, en donde se atiende al mayor número de pacientes contagiados de la región Laguna de Durango. Además, las medidas que se decretaron por la pandemia, no han sido suficientes para que la ciudadanía tome consciencia y se hayan disparo los casos sobre todo en Gómez Palacio y Lerdo, a causa de la Feria por un lado y por las fiestas de aniversario en ciudad Jardín. Al igual que su equivalente en Coahuila, nunca entendió que se requieren políticas en materia de salud que sean las mismas en La Comarca Lagunera. Se lleva un SEIS y MEDIO.

***

El secretario de Educación en el Estado, Rubén Calderón Luján, ha tenido constantes conflictos sobre todo con los maestros de la Sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quienes hicieron una serie de señalamientos por pagos que se cobraron pero no se reportaron ante las instancias correspondientes, lo que los afectó en diversas prestaciones. Por no resolver las necesidades del magisterio y andar más enfocado en la política se lleva un SEIS.

***

El secretario de Economía de Durango, Gustavo Kientzle Baille, siendo originario de La Laguna, ha mantenido el vínculo de cercanía con el sector productivo de la región y consideran los opinólogos que su trabajo es "aceptable", al tener siempre las puertas abiertas para colaborar con la IP, sin embargo, los proyectos importantes no se han concretado, por lo que siguen a la espera de que los anuncios que se han hecho, desde el puerto seco para Lerdo o el corredor T-MEC, se concreten en el plano físico y no solo en el terreno de las ideas y planes a futuro. La planta de fertilizantes en Sapioriz, que se cacaraquea se encuentra atorada con la liberación del Registro Agracio Nacional, del terreno. Al ser un funcionario que siempre le entra al quite, aún en broncas que le heredó su antecesor, la Pony le otorga una calificación de SIETE.

***

En diciembre del año pasado y según se dijo para seguir informando el trabajo de la Administración Estatal y darlo a conocer a los duranguenses llegó Verónica Terrones Romero como titular de la Dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado. Lo anterior luego de que el mandatario le diera las gracias -por el trabajo realizado- a Mar Grecia Oliva Guerrero. Verónica en La Laguna se ha sabido llevar con la mayoría de los medios y mantenerse al margen de conflictos. No siempre avisa a tiempo en dónde van a andar las autoridades, sobre todo cuando no quieren ser ni encontradas o cuestionadas por la engorrosa prensa. Se lleva un OCHO Y MEDIO.