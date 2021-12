El mundo en 2022 (II)

Después de un año tan complejo ¿qué podemos esperar del que se avecina? ¿Qué asuntos marcarán la agenda internacional? ¿Cuáles debiéramos identificar desde ahora? Sin duda, el próximo será un año difícil, pero habrá, quizás, más certezas sobre los desafíos mundiales. Las inquietudes girarán en torno a los pronósticos, no sobre los diagnósticos. Las interrogantes no serán sobre el qué, sino sobre el cómo y el cuándo. De continuar avanzando los procesos de vacunación, en algún momento, quizás más tarde de lo desearíamos, vendrá el inicio de un proceso largo de recuperación económica post pandemia, el cual, por cierto, será muy desigual. Habrá continentes, países determinados, regiones, sectores económicos y grupos sociales que lograran superar mejor y más rápido los impactos del shock sanitario, social, económico, laboral y anímico. Pero es claro que las desigualdades entre las economías desarrolladas, las emergentes y en desarrollo se acrecentarán y el crecimiento en el mundo será muy disparejo, puesto que habrá retrocesos y avances a distintas velocidades, debido a una inflación global, el alza constante de los precios de las materias primas, el encarecimiento de los servicios e intercambios, y las dificultades derivadas de los cuellos de botella en las cadenas de valor y distribución. El arranque del engranaje productivo y logístico, el ansiado regreso a una convivencia social más normal y amplia serán particularmente difíciles, sobre todo, si se extienden y propagan las variantes y mutaciones del virus, dado el rechazo y la imposibilidad de decretar nuevas o más severas medidas restrictivas de viaje, o de imponer formas de confinamiento. No deberemos perder de vista los problemas de mantener el orden público, el control fronterizo, las dificultades de movilidad, las amenazas concretas a la ciberseguridad; pero, sobre todo, las violaciones de los derechos humanos, la transgresión de las libertades fundamentales, de reunión y de expresión. Habrá movimientos contestatarios, pero serán más vulnerables, ante la exacerbación de las actitudes reaccionarias y las conductas intolerantes.

En determinados países y regiones, en Medio Oriente, Asia, África y América Latina y el Caribe habrá nuevas protestas sociales ante el deterioro de las condiciones de vida, el incremento de millones de personas arrojadas a la pobreza y forzadas a vivir y trabajar en la informalidad. Es previsible que se desgarre el tejido socioeconómico y se produzcan quiebras o fracasos en los contratos políticos entre las clases populares, las clases medias, las élites y los poderes facticos, en particular las fuerzas armadas y los dueños del capital. Ocurrirá igual en el Líbano que en Myanmar. Como se puede advertir desde ahora, las tensiones geopolíticas entre las grandes potencias y las potencias medias estarán cada día más en un primer plano y marcarán las perspectivas de avance. Incluso sobre las posibles salidas a la crisis catastrófica, como se señalaba en esta columna la semana pasada. Es altamente probable que se acrecentarán e intensificarán las distintas rivalidades entre Estados Unidos y China, entre Estados Unidos y Rusia, entre China y la India, entre Israel y Palestina, entre Argelia y Marruecos, entre Egipto y Etiopia, entre Arabia Saudita e Irán, por lo que determinadas regiones se tornarán más conflictivas y peligrosas debido a las disputas territoriales y por influencia como el mar meridional de China, la península coreana, el océano indo pacífico, el norte de África, el Levante y el golfo pérsico. La OTAN y los vínculos transatlánticos, como otras alianzas defensivas enfrentaran duras pruebas. Los acuerdos comerciales regionales también. El mundo va a necesitar de nuevos líderes para hacerse cargo de las complejas y urgentes transiciones energética, climática, social y digital. En 2022 habrá elecciones en Brasil, Colombia, Costa Rica, Libia, Líbano, Corea, India, Filipinas y Francia. Muchos ciudadanos en el mundo tendrán que determinar cómo lograr que los procesos electorales, las movilizaciones de masas en favor de cambios políticos, se conviertan en la arena para definir la gobernabilidad democrática o autoritaria de los escenarios de la post pandemia, en donde se dirima y oriente la acción directa y participativa para enfrentar la emergencia climática, donde se le dé cause al debate sobre el desarrollo sostenible y el crecimiento, donde se determinen las prioridades de la inclusión social y las acciones afirmativas para hacer irreversible la igualdad de género, la adopción de nuevas ideas y conocimientos, el aprovechamiento de las tecnologías transformadoras y la incorporación plena de la innovación científica. ¿Surgirán nuevos liderazgos y líderes capaces, con sentido de responsabilidad global, como Jacinda Ardern? La pandemia precipitó la urgente digitalización de los gobiernos, de los servicios educativos y la propia educación, del comercio, de otras formas de trabajar y del empleo, incluso de todas las empresas, pero lo hizo con enormes contrastes entre regiones, países y comunidades. El próximo año será el que marque avances o retrocesos si se invierte prospectivamente o no, en infraestructura destinada a ampliar y mejorar la conectividad, a elevar el uso productivo de las tecnologías exponenciales, comenzando por la inteligencia artificial, la nanotecnología y la biotecnología, de manera tal que se logren nuevos emprendimientos digitales y el mundo no quede a merced de las megaempresas tecnológicas. Sólo así se podrán cerrar las enormes brechas de acceso en los hogares, en las instituciones educativas, en los centros de trabajo, en los servicios públicos, garantizando su eficacia, sin minimizar la importancia de la protección de los datos personales y el derecho a la privacidad. Veremos si todo esto ocurre en 2022. @JAlvarezFuentes