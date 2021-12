Hombre resulta ileso luego de ser aplastado por los paneles de su techo que colapsaron sobre él

Una cámara de seguridad captó el momento en el que un hombre fue aplastado por varios paneles luego de que su techo colapsó sobre él.

El incidente ocurrió en un salón de tatuajes ubicado en Hanói, Vietnam, cuando un hombre que estaba sentado sobre un sofá en su sala escuchó crujidos que provenían de su techo, el cual colapsó segundos después.

Varios plafones y paneles de techo cayeron sobre el hombre que no logró reaccionar a tiempo como para huir, sin embargo, el peso del material no pareció ser demasiado debido a que él no fue aplastado ni empujado hacia atrás al momento del impacto.

La esposa del afectado compartió el video del accidente en redes sociales y confirmó que él no resultó herido y que estaba solo al momento del accidente, informó el portal ViralHog.