'Hugo aguanta, el pueblo se levanta', dedica AMLO porra a López-Gatell

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó con una porra al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, por estar al frente del combate a la pandemia del COVID-19 en México y por los ataques recibidos de los adversarios "que se fijan en todo".

"¡Cuánto cuestionamiento a Hugo!, le ganó con mucho al doctor Alcocer, porque el doctor Alcocer trataba lo general y Hugo fue y es el responsable de esto", expresó López Obrador sobre el subsecretario de Salud.

"Ha aguantado, o sea, ‘Hugo, aguanta, el pueblo se levanta’ Y ha estado aguantando", expresó entre risas López Obrador.

En el salón Tesorería, el presidente López Obrador aseguró que su Gobierno va bien en la atención de la pandemia y destacó que México es de los países que más vacunas han aplicado contra el coronavirus.

López Obrador agradeció a todos los mexicanos por su apoyo, respaldo y confianza porque "nos ha tocado enfrentar tiempos difíciles, sobre todo por la pandemia. Nos duele mucho la muerte de mexicanos por COVID-19; hemos hecho todo lo que ha estado de nuestra parte, creo que hemos actuado bien, de manera profesional, nos hemos aplicado a fondo”, indicó.

El presidente también reconoció el cuidado que las familias mexicanas dieron a los adultos mayores en la pandemia al resguardarlos en los hogares.

"Acuérdense que cuando empezó la pandemia hablamos, de que a diferencia de otros países, y lo dije con todo respeto y lo voy a seguir diciendo así: aquí a los adultos mayores no se les envía, no se les lleva a los asilos, se quedan en nuestras casas, eso no pasa en Europa, con todo respeto, eso no pasa en Estados Unidos, en Canadá. Eso es nuestro, eso es México", expresó.