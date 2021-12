Hombre rifa camioneta para pagar tratamiento de cáncer y se la regresan como regalo

Debido a su enfermedad, don Juan Manuel Vidales Montero, originario del municipio de Huimanguillo, se vio en la necesidad de rifar su camioneta, pero no esperaba que el ganador se la regresara para que no la perdiera.

A través de un video circulado en redes sociales que se hizo viral, se cuenta la historia de don Juan Manuel, quien para pagar una intervención quirúrgica a causa del cáncer de estómago decidió rifar su camioneta pickup Chevrolet modelo 2000 con la finalidad de solventar estos gastos.

En la grabación se relata que el ganador fue Marco Polo Rodríguez quien con el boleto 9197 se llevaría la unidad automotriz, sin embargo acudió a la calle Chiflón del municipio donde recogería su premio acompañado de su padre, pero decidió no aceptarlo.

El costo de cada boleto era de 199 pesos, y además del primer premio don Juan Manuel decidió hacer entrega de 20 y 10 mil pesos para el segundo y tercer lugar respectivamente, pero al final fue el quien recibió de regalo la camioneta que era de su propiedad.

"Me siento bendecido por Dios y muy agradecido con mi amigo Marcos y su hijo que me hicieron ese bonito regalo que para mí es una bendición tan grande, el sentir esa emoción porque ellos saben lo que arreglar un vehículo y personalizarlo, ponerlo bonito para uno y yo lo sacrifique pero ellos con su bonito corazón me lo regalaron", señaló don Juan Manuel Vidales.