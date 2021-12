Gremio prevé mayores problemas logísticos en 2022 por Carta Porte

El 2022 se proyecta como un año muy difícil en la parte de suministros y el transporte. El tema del complemento Carta Porte vendría a complicar más a este sector, pues se involucra a muchas figuras, no solamente al arrastre de carga, por lo que el gremio no está preparado para ello. Claudio Meléndez Quintero, representante de la Asociación de Colonos del Área Industrial Mieleras (ACAIM), señaló que hay transporte que viene de Estados Unidos que viene a México y está documentado por norteamericanos, por lo que no pueden timbrar su Carta Porte.

"Hay mucha desinformación, desgraciadamente nos pusieron plazo para el primero de enero y pues estamos trabajando en ello, pero no está preparado el gremio para eso", comentó. Para el próximo año, las empresas que tengan la necesidad de trasladar mercancía, por ejemplo, de una bodega a otra para acercarse a tus clientes o de llevar sus bienes a otra sucursal, si van a contratar algún servicio de transportación de mercancías ya sea por tierra, mar, por avión o ferrocarril porque tienen que hacer su entrega en el domicilio que indicó el comprador, o si prestan el servicio de transporte, deben contar con un comprobante fiscal que acredite su transportación, cuando el traslado se realice por territorio nacional, el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) y su complemento Carta Porte. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste