AMLO adelanta que Pemex realizará pago total en enero por la compra de la refinería Deer Park

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que en unos días -enero de 2022- Pemex realizará el pago total por la compra de la refinería Deer Park, en Texas, a la empresa petrolera Shell.

"Ya se acordó, como está autorizado, pagarla en enero y tenemos el recurso para hacerlo. No puedo decir más… pero ya se concretó esta operación, ya lo único que hace falta es pagarla y tenemos el dinero", indicó en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

TAMBIÉN LEE: 'Histórico', Gobierno de EUA autoriza compra de la planta Deer Park a Pemex

López Obrador dijo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) definirá cómo se hará el pago de la deuda de la refinería Deer Park: "Hacienda va a valorar lo que más conviene, por lo que te está señalando, por el precio del dinero, las tasas de interés; si esa deuda que se contrajo intereses bajos y nosotros tenemos que pagar otro tipo de deuda a intereses más altos, pues yo pienso que Hacienda optaría por pagar la deuda en los tiempos que se contrajo, pero todo depende del convenio de los acuerdos que se tengan. Lo que yo sí puedo decir es que en enero se liquida completamente y ya en enero se cierra la operación", añadió.

El presidente López Obrador destacó que el Gobierno de Estados Unidos ya autorizó la operación de compra por la buena relación y confianza que hay entre ambas naciones.

ADEMÁS LEE: Regulador de Estados Unidos retrasa la venta de la refinería Deer Park a Pemex

No obstante, reconoció que hubo algunas protestas soterradas, “no muy claras para que Estados Unidos no nos otorgue el permiso, esa es la verdad. Incluso hasta en los últimos días leí que una tintorería presentó una denuncia, me acordé aquello del pastelero de Tacubaya que no le pagaron los pasteles y eso lo utilizaron de pretexto los franceses, si no me equivoco 1838 para invadirnos, por eso se llamó ‘la guerra de los pasteles’, pero desde luego había intereses allá y aquí, es cosa nada más de ver la prensa de México", expresó.