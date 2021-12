Famosos que han vivido intentos de extorsión como Eduin Caz

En el medio del espectáculo Eduin Caz no es el único que ha vivido un intento de extorsión.

El cantante del Grupo Firme aseguró que Stephanie Hernández -una joven que reveló un video en el que se da a conocer que el artista duerme con otra mujer que no es su esposa- quiere extorsionarlo y aseguró que este video ya lo conocía su esposa.

"La señorita quería extorsionarme con ese video, quería dinero", dijo Eduin.

Pero así como él otras figuras han tenido que tomar sus diferentes redes para contar lo que han pasado o ellos mismos publicar un material antes de que alguien lo use en su contra y estos son los ejemplos:

Galilea Montijo

A mediados de 2020 Galilea Montijo la pasó mal cuando quisieron chantajearla con unas fotografías en las que supuestamente aparecía desnuda y por las que le pedían dinero para no hacerlas públicas o venderlas a una revista.

La conductora negó que se tratara de ella y detalló que había iniciado acciones legales contra aquellos que resultaran responsables.

"Esas fotos son de otra señora a la que se le ve una cicatriz de cesárea y si hacemos un poco un acercamiento se puede ver el Photoshop porque mi lunar está en la parte del cuello y al hacer el Photoshop ellos lo ponen en otro lado, entre otras cosas, como la medida del brazo, a la mujer se le ve más grueso y yo toda la vida he tenido los brazos muy delgados", dijo Montijo en ese momento.

Galilea fue quien decidió mostrar las fotos y reiteró que se trataba de imágenes falsas por lo que, si alguien quería comprarlas se encontraría con un material totalmente falso.

"A este señor le digo que yo no me presto a este tipo de cosas, yo soy una mujer que desde los 14 años trabajó para sacar adelante a mi familia, así que ¿usted le tomó las fotos a una niña de 14, 15 o 16 años, a una menor de edad?, porque yo a los 18 años ya estaba en la Ciudad de México y tengo como comprobarlo".

Paulina Rubio

En 2013 la chica dorada posteó en Twitter una fotografía donde aparecía orinando.

Los hechos ocurrieron luego de que un fotógrafo quiso chantajearla con las imágenes recogidas mientras Pau pasaba el rato en su yate y, por supuesto, se trató de una forma de pedirle dinero a la cantante.

"El último intento de extorsión del paparazzi, una mujer va al baño en el mar. ¿Qué es lo que vale? ¡Digo nada!", escribió Pau en ese momento.

Erika Buenfil

La actriz y ahora estrella de TikTok tuvo un episodio difícil en mayo de este año cuando vía telefónica quisieron extorsionarla.

Pero así como es experta en redes sociales, Buenfil no dudó en pedir ayuda a través de ellas y mientras se encontraba en la llamada telefónica con los delincuentes, y así lo compartió:

"Es domingo y yo pedí vía Twitter que alguien me ayudara, estaba en ese momento teniendo una extorsión telefónica, me hacían creer o me decían que estaban algunas personas afuera de mi casa y que en fin, muchas cosas de las que luego daré detalle, me espanté mucho, daban detalles muy específicos que sí me hicieron creer que era posible", compartió.

"Ya está todo bien, gracias a los que me ayudaron, a los que respondieron inmediatamente, pero gracias de verdad. Estoy en casa, estamos bien, bien cuidada. Me di una arregladita para que me vieran presentable. Gracias a todos", dijo finalmente.

Ninel Conde

"Di no a la extorsión", compartió la actriz vía Twitter en 2018 junto a unas imágenes suyas donde aparecía posando topless y de perfil en frente de un espejo.

Esta imagen, en la que en realidad no se alcanzaba a ver su pecho, había sido utilizada por una persona que le pedía dinero con tal de no hacerla pública, pero Ninel fue más inteligente y decidió ella misma publicarla.

"Di NO a la extorsión. Aquí mismo expongo esto antes que quieran seguir intentando lucrar con la imagen de una figura pública. Nada tiene de malo una imagen de referencia para mi nutrióloga. Aquí la dejo primero yo", escribió.

Alejandro Sanz

Dos exempleados suyos fueron acusados de querer extorsionar al artista; presuntamente habían pedido al cantante 500.000 dólares (322.350 euros) por no revelar información de un hijo que tuvo fuera del matrimonio.

Su hijo nació en 2003 y es hijo de la estilista Valeria Rivera. El caso de la extorsión llegó a los juzgados y los extrabajadores, que eran pareja, se declararon culpables en 2008 luego de llegar a un acuerdo y así la pena que podía haber sido de hasta 50 (para él) y 15 años (para ella), se redujo a solo dos de libertad condicional así como cumplir una orden de alejamiento del cantante y de sus familiares.