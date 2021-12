las palabras tienen la palabra

EL INGENIO, EL FUFURUFO Y OTRAS

Si usted ha escuchado la palabra fufurufo, le pregunto: ¿qué es un fufurufo? Pues un tipo que se siente "bordado a mano", que pretende ser "la divina garza" o "la última cerveza en el desierto". Fufurufo es aquel que pretende ridículamente ser de una clase social más alta que aquella a la que realmente pertenece. Pero en sentido literal, ¿hay algo que se llame fufurufo? No, ése es su sentido literal y así está en el Diccionario de la Lengua Española.

También, yo siempre me he preguntado y mucha gente también me lo ha planteado: ¿Por qué se les llama ingenios a los lugares donde se produce el azúcar? Ingenio es, en su origen, el arte de tener buenas ideas, de ahí se extendió a nombrar a los productos de las buenas ideas. Así que la producción de azúcar, que antes se hacía con técnicas artesanales, mejoró cuando alguien tuvo el ingenio de crear maquinaria y técnicas para este propósito.

La palabra ingenio me trae a la mente un vocablo parecido que es "lo genuino" y que tiene un curioso origen. Me refiero a la palabra genuflexión que es arrodillarse, del latín genu flexio, literalmente, "doblar la rodilla" y la palabra "genuino", que también es derivada de genu-. Proviene de una antigua costumbre de los etruscos, heredada por los romanos por la cual un padre ponía a su hijo recién nacido sobre la rodilla, como manera de expresar que lo reconocía como suyo, o sea, declararlo genuino, confirmando que era su hijo legítimo.

Usted muy probablemente sabe qué es una viñeta: es un dibujo o escena impresa en un libro, periódico, etc., que suele tener carácter humorístico, y que a veces va acompañado de un texto o comentario. En su origen, viñeta es un diminutivo de viña, porque esos dibujos generalmente representaban cepas, uvas, ramas y hojas de parra.

Y así, nos vamos encontrando dudas acerca del lenguaje, las que afortunadamente nunca se agotan. Es una fortuna que desconozcamos palabras ya que nos da la oportunidad de investigar y aprender sobre ellas.

Es la mejor manera de aprender.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios al mail:

[email protected] y en Twitter: @donjuanrecaredo.

ME PREGUNTAN: ¿Qué significa la palabra bizarro?

LE RESPONDO: Bizarro en nuestro idioma significa valeroso, esforzado. Algunas personas se confunden porque bizarre en inglés significa algo muy diferente: extraño, estrafalario o grotesco.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Dijo Charles Chaplin: "El tiempo es el mejor autor. Siempre encuentra un final perfecto".