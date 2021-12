La participación ciudadana, clave para cumplir: Manolo Jiménez Salinas

Manolo Jiménez Salinas no oculta su felicidad. Todo tiene un inicio y un final, pero para él, la conclusión es un comienzo. 'Estamos cerrando con todo, Saltillo está echado pa' delante y me siento muy satisfecho por todo lo que hemos hecho y ahora a trabajar con esta nueva encomienda que nos dejó el gobernador, que es hacernos cargo de la secretaría de Desarrollo Social'.

Egresado del Tecnológico de Monterrey y con menos de 40 años, tampoco oculta su entusiasmo, su visión global y su perfil para consolidar proyectos. Pero precisó, 'no somos una administración conformada por jóvenes, aquí también hay gente de experiencia y hemos hecho un buen equipo de trabajo'.

El equipo de trabajo de esta casa editora llegó un poco antes de la hora de la cita a la entrevista con el alcalde de Saltillo y de inmediato nos recibieron. La oficina de Manolo es un contraste con la modernidad, sus gustos personales y las tradiciones de Saltillo. 'Este es el sarape que usó recientemente El Canelo, siempre usa sarapes de Saltillo', nos comentan. Estaba además una fotografía del gobernador Riquelme y otra de su abuelo Luis Horacio Salinas, exalcalde de Saltillo.

Perdón, andaba en un evento de graduación de cadetes, bienvenidos a Saltillo, ¿cómo les fue de viaje?', dijo Manolo, mientras extendió la mano para saludarnos.

Sencillo y abierto, respondió así a las preguntas de El Siglo de Torreón:

-Andamos ahora mucho visitando la capital del Estado, Saltillo y ahora nos encontramos con el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez.

Hola Cori, ¿Cómo estas?, bienvenida aquí a Saltillo y un saludo para toda nuestra gente de La Laguna de Coahuila y de México que nos está viendo a través de este portal de El Siglo de Torreón, que tiene mucho millaje, así que felicidades.

-Sí, muchas gracias, ya está a punto de terminar su administración, ¿está usted conforme con lo realizado?

Así es, estamos contentos, efectivamente nos quedan un poco menos de 10 días al frente del gobierno municipal de Saltillo y nos sentimos muy contentos porque todo lo que comentamos en campaña se fue cumpliendo. A mí me queda claro porque soy alcalde, gracias al apoyo de la gente de las colonias, los barrios, los ejidos, gracias al apoyo de los empresarios, de la sociedad civil y la mejor manera de honrar esa confianza es cumpliendo. Así que nuestra biblia prácticamente para desarrollar proyectos y programas dentro de la administración fue un díptico de campaña, que es similar a este (nos muestra el tríptico final), nada más que antes había propuestas y aquí están los ejes. Entonces ahora lo que hicimos en nuestro último informe fue replicar el mismo díptico de campaña, pero ahora con los resultados, qué dijimos y cómo lo cumplimos. Eso nos hace sentirnos muy contentos, pues al final de cuentas cómo te mide la gente es con estos, lo que prometimos, lo que se dijo en campaña se está cumpliendo. Estamos muy satisfechos y contentos.

-Y bueno, de las cosas que resaltan dentro de su administración está lo relacionado con la participación ciudadana, fue llamativo, novedoso y digamos tuvo resultados. ¿en realidad los tuvo?

Así es, uno de los ejes fue Saltillo ciudadano, otro honesto, dinámico, seguro y en orden, incluyente e inteligente. El último fue un eje que incluimos en la elección de 2018. El eje de Saltillo ciudadano fue transversal, ya que la participación ciudadana se llevó prácticamente en todas las acciones de la administración. Hoy en día, con nosotros participaron 150 mil saltillenses, los comités Proplaza, Proobra, Consejo ciudadano, de Medio ambiente, de Contraloría, en los comités de Seguridad que esa es la política pública más exitosa que tuvimos en esta administración. Vamos estar entregando el certificado número 185 mil del ciudadano que decidió apoyarnos en estos grupos, que han permitido que la ciudad de Saltillo sea una de las más seguras de México, entonces la participación ciudadana estuvo en todos lados y podemos decir hoy en día, que esta administración ha sido de las más ciudadanas en la historia.

Y empezamos con un mensaje muy claro, el 3 de enero de 2018 donde en una sesión de cabildo, por unanimidad se votó que de entrada íbamos empezando y se acordó que ninguna obra que se pagara con los recursos de los saltillenses se pintara de un solo partido político. Eso ayudó mucho para poder dar un mensaje y es que íbamos a gobernar para todos y adoptamos los colores de un símbolo que es muy emblemático de Saltillo, el Sarape. Así que aquí se pintaron las obras de azul, de morado, de guinda, de verde…

-Como son los sarapes…

Así es, entonces la ciudadanización de nuestro gobierno fue clave para tener éxito y yo siempre he dicho que la fórmula mágica para desarrollar los mejores proyectos y programas fue el trabajo en equipo entre la sociedad civil, la iniciativa privada, el gobernador Riquelme y el gobierno municipal.

-Ahora, la pandemia marco en general a los gobiernos en el mundo de cualquier nivel. Pero, dejando de lado la pandemia, ¿cuál fue el mayor desafío que enfrentó Manolo?

Después de la pandemia, que fue mantener un equilibrio entre la salud y la economía, al mismo tiempo mantener funcionando la ciudad. El mayor reto fue mantener la seguridad, mejorar, reforzar y mantener la seguridad, ¿por qué?, porque en el tema de seguridad no hay tregua, no es como una obra, vas, la arrancas y regresas a los seis meses y la entregas y ya… (sacude sus manos), el tema de seguridad es todos los días, no puedes bajar la guardia, no puedes dejar de trabajar y aquí todos los días estuvimos trabajando con prevención, con inteligencia y con fuerza, coordinados con el gobernador Riquelme, que también es una prioridad para él, con el ejército, las fiscalías, los ciudadanos y sin duda fue un reto. La policía de Saltillo, digamos que no estaba a la altura de la capital del estado, cuando llegamos recibimos 99 patrullas, hoy tenemos 213. No había casetas de vigilancia en las colonias, hoy tenemos 42. No había esto de los grupos ciudadanos de seguridad. Había 400 armas, hoy hay 800, no había subespecializaciones en la policía, ¿Qué quiero decir con esto? Que era un mando y un organigrama vertical, es decir, todo hacia abajo. Aquí lo que hicimos fue subespecializar la policía de reacción sureste, policía montada, la canina, violeta que es un grupo especializado para atender la violencia contra las mujeres. El reto de la seguridad fue el más 'trabajoso', vamos a llamarlo así, donde tuvimos que crear este modelo en un principio de la comisión de protección ciudadana y después de ahí mejorar cada día. Gracias a ese trabajo que se hizo y coordinado, logramos que Saltillo tuviera una de las policías mejor calificadas. Está dentro de las 10 mejores, según datos del Inegi. Somos uno de los 10 municipios más seguros de México. Los indicadores de seguridad son los mejores desde que existen las mediciones y bueno, para nosotros la seguridad es fundamental.

Como era algo de todos los días, fue gracias a un trabajo, a un plan y un equipo bien conformado. Estamos entregando buenas cuentas en materia de seguridad. Después de eso, yo diría los servicios públicos. Hay que entender cuáles son las tareas de un alcalde. En un foro yo les decía a los alcaldes electos como Luis Donaldo, Román Alberto, de Torreón. La biblia es lo que dijeron en campaña, de ahí partimos. Si les sobra lana, tiempo y ganas, pónganse a hacer otras cosas, pero los alcaldes tienen tareas prioritarias: la seguridad, los servicios públicos, el embellecimiento de la ciudad y los trámites municipales. También el tema de los servicios públicos fue un desafío para esta administración, porque encontramos algo de rezago y fuimos mejorando en cada una de las áreas con el tema del alumbrado público, con el embellecimiento de las plazas en las colonias y barrios, los bulevares y así nos dan buenas calificaciones en los servicios municipales.

-Oiga y a usted pues, después de cumplir con todo esto le sobró para impulsar un programa, este de Vinos y Dinos.

Sí, Vinos y Dinos, fíjate que, en 2018, 2019, tuvimos una buena administración de los recursos y en 2020 empezamos con 150 millones de pesos ahorrados que, gracias a eso pudimos hacer frente a la pandemia y a los recortes federales. Entonces con ese buen manejo financiero fuimos desarrollando otros proyectos que también fueron proyectos de campaña. Ya que el programa Vinos y Dinos era un proyecto para potencializar el turismo recreativo en Saltillo. Aquí tenemos un gran turismo de negocios. De lunes a jueves teníamos un 90 por ciento de ocupación hotelera, pero se llegaba el fin de semana y bajaba al 20. Entonces pensamos en campaña proponer un proyecto para potencializar la economía turística y que la gente tuviera una razón de peso para venir a Saltillo a vacacionar, entonces de aquí nace el proyecto Vinos y Dinos, que ya teníamos en Saltillo con la vitivinicultura y la paleontología. Y así nace el plan turístico, que hoy es una de las cuatro mejores rutas de vino del país y es la ruta vitivinícola y paleontológica más importante del mundo. Hay viñedos que de 2018 a 2019 aumentaron un 400 por ciento las visitas de turistas. Los hoteles aumentaron de entre semana y fin de semana de un 20 a un 40 por ciento. Y la derrama económica asciende a los cientos de millones de pesos. Entonces, hoy ya puede venir alguien a vacacionar y disfrutar del mejor museo natural de América Latina y después irse a una de las 11 casas vitivinícolas donde tenemos los mejores vinos de México, ya que el vino de Coahuila es el mejor en calidad, si bien la región sureste no es la que más produce vino, somos la segunda, pero sí somos los que tenemos la mejor calidad de vino. De las dos mil medallas que hay a nivel nacional, 1200 son de vinos coahuilenses. Así que también fue un compromiso de campaña de llevar a Saltillo al siguiente nivel en términos turísticos y con este proyecto se pudo conseguir.

-Concretamente en términos de finanzas públicas ¿Qué entrega Manolo a la nueva administración?

Finanzas sanas. ¿Qué son finanzas sanas? Que cumplen con la Ley de disciplina financiera, cero deuda bancaria. Una calificación crediticia por Standard and Poor's y Fitch Ratings de triple A y bueno el haber transitado en esta pandemia sin que hubiera una turbulencia financiera. La realidad es que se invirtió mucho dinero que no le correspondía a un municipio invertir, ya que el tema de salud no es una facultad municipal. No tenemos tareas, ni tenemos presupuesto, pero pues no nos podíamos rajar ante una problemática de esta naturaleza y cerramos filas con el gobernador para atender a nuestra población en los temas que en su momento estuvo fallando la Federación y afortunadamente llegamos a esta recta final con finanzas sanas y bueno, el ingeniero Chema Fraustro no tendrá problema financiero para arrancar su administración.

-Antes de iniciar la entrevista, le preguntaba. Termina algo, pero también inicia una nueva encomienda por parte del gobernador, que es desarrollo social…

Así es, hace unas semanas el gobernador, como siempre ha sido muy generoso con nosotros y que además de ser amigo, es un gran aliado y fue el principal impulsor de los proyectos y programas que hicimos aquí y en mi toma de protesta, ya cuando me estaba despidiendo, por ahí hubo un par de minutos de incertidumbre -risas- pero ahí muy generosamente nos invita a formar parte de su equipo y a seguir construyendo la grandeza de Coahuila a través de desarrollo social.

-Por ahí en su oficina, que está muy bonita, una mezcla entre modernidad y las tradiciones de Saltillo, vimos por ahí atrás una pintura de un gallo…

Ahh sí, así está. Pero desde hace tiempo, no creas que lo acabo de poner -risas-

-Ah muy bien, sí me quedé pensando ¿quién se lo regaló?

Me lo regaló un grupo de artesanos, que tienen gente con discapacidad y por ahí me lo regalaron en un bazar al que fui y la verdad es que siempre me han gustado los gallos.

-Muy bien, oiga pero ya como que lo candidatean para gobernador…

Pues yo como me veo ahorita es seguir abonando al desarrollo de Coahuila y hemos ido aprendiendo que cuando uno trabaja y da buenos resultados, por consecuencia cosas mayores se presentan en la vida, el caso de la secretaría es parte de los buenos resultados en Saltillo y pues ahora vamos a esta encomienda y pues ya el próximo año veremos ahí como están los escenarios y bueno, ahorita lo que nos toca es cumplir con la misión que nos da el gobernador.

-¿Qué opina usted de esta alianza que se da entre los partidos políticos?

Siempre el trabajo en equipo es positivo, siempre y cuando se esté en sintonía con los pensamientos, las propuestas, aspiraciones y la ciudad que tenemos o que queremos, mientras exista esa sintonía, afinidad, yo veo positivo que se hagan alianzas hacia una elección. A mi me tocó ser candidato de una alianza. También de diputado. Las alianzas fortalecen. También se fortalece la oferta política cuando se va en alianza.

-En este caso también así llegó el presidente de la República…

Sí, pero hay de alianzas a alianzas… (risas)

-Un arduo trabajo, también de su equipo.

Sí, la verdad es que hemos conformado un buen equipo que ha sido clave para la consolidación del proyecto. Y sobre todo del gobernador Miguel Ángel Riquelme, del quien siempre sentí el apoyo en todas las grandes obras que hicimos aquí en Saltillo, eso ayudó mucho para que se pudieran potencializar los planes y el gobernador cumplió definitivamente con los saltillenses. Y un agradecimiento para miles de ciudadanos que participaron con nosotros, la iniciativa privada. Íbamos todos juntos. Y la peor época de los últimos 100 años que fue la pandemia, Saltillo está de pie y echada pa' delante.

Ya aprovecho también para mandar un saludo a Torreón, a toda La Laguna, por ahí mi hijo ya me trae que quiere ir a Torreón y como le va al Santos, ya me dijo que lo lleve al partido y ahora aprovechando que voy andar por aquellos rumbos, que tendré la encomienda del gobernador, aprovechamos para quedarnos en un partido del Santos. Y desearle a todos un próspero 2022.

Preguntas a bote pronto

El alcalde respondió así a estos cuestionamientos inmediatos:

-¿Saraperos o Algodoneros?

No, pues Saraperos.

-¿Canelo o Julio César Chávez?

Canelo.

-¿Sierra o playa?

Pues las dos, ¿no se pueden las dos? Está difícil.

-¿Familia o trabajo?

Familia.

-¿La Laguna o Monterrey?

La Laguna. O sea, ¿Santos o Rayados?, ¿querías decir eso?, pues Santos, por mucho más que todos los demás.

-¿Andrés o Miguel?

Miguel, sin duda.

-¿Román o Jorge?

Román y don Jorge, buen amigo. Los dos.

-Pues Santos, sobre todo.

Claro, comparto esa pasión con mis compadres de por allá.