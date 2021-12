La izquierda avanza en América

Cuando en Europa se dice "América" se habla (y me da un coraje) de Estados Unidos, pero hoy por hoy la inteligente alianza de México con Estados Unidos y Canadá, que no tiene nada que ver con el sometimiento de los últimos gobiernos mexicanos prianistas, ya no es así. Entre lo bueno que ha hecho AMLO es la integración "al tú por tú con los grandotes". Ha devuelto al Continente que en cierto momento una tal Katharine Lee Bates una profesora de inglés del Wellesley College, transmitió a sus alumnos en 1893 y la compuso Samuel A. Ward en el año de 1882 . "América the Beautiful" (América la Bella) es una canción patriótica de los Estados Unidos de América". No olvidemos que James Monroe , el 2 de diciembre de 1823, entonces presidente de Estados en su mensaje anual al Congreso, hizo pública la doctrina que lleva su nombre y que se transformaría en la base de la política exterior estadunidense hasta la actualidad: "América para los americanos".

Ya no es así. Hablamos simplemente de América, de todo un Continente, cuyo nombre proviene por cierto de otro italiano, Américo Vespuccio, originario de Florencia, Italia, porque Cristóbal Colón, también italiano originario de Génova, no supo adonde había llegado. Pero Isabel La Católica, que le había robado el trono a su prima la Berdejuela, era una muy inteligente mula y se arreglo con los italianos para que fuera España la "conquistadora" ¡Viva la República de Chile! Este es su nuevo presidente en lugar de Sebastián Piñera que había escogido Hillary Clinton…que también tuvo que ver para mal con el norte de África y con Honduras como veremos en futuros artículos. Por lo pronto veamos quien es según Wikipedia el nuevo presidente de Chile. "Gabriel Boric Font que eligieron los chilenos libres (Punta Arenas, 11 de febrero de 1986) es un político chileno. Actualmente ejerce como diputado de la República en representación de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Es el presidente electo de Chile, cargo que asumirá el 11 de marzo de 2022. Como estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, fue presidente de su Federación de Estudiantes durante el periodo 2011-2012 y uno de los principales dirigentes de las movilizaciones estudiantiles de 2011. En las elecciones parlamentarias de 2013 fue electo como diputado por la Región de Magallanes: como representante del distrito n.º 60 por el período legislativo 2014-2018, y luego -en las parlamentarias de 2017-, como diputado en el renombrado distrito n.º 28 para el período 2018-2022. Participó en la creación del Frente Amplio (FA), una coalición de partidos y movimientos de izquierda. En agosto de 2021 fue nominado como candidato presidencial de Convergencia Social, partido que había fundado en 2018, y del FA. Tras ganar en las primarias presidenciales del 18 de julio de 2021, se convirtió en el candidato presidencial de la coalición Apruebo Dignidad para la elección presidencial ese año. En la segunda vuelta realizada el 19 de diciembre de 2021, obtuvo el 55,8% de los votos, siendo electo como presidente de la República con el mayor número de votos en la historia de Chile. Con 36 años, será también el presidente más joven en la historia del país, el primero de la llamada generación milénica y el primero nacido después del golpe de Estado de 1973. Gabriel Boric nació en Punta Arenas en 1986, es hijo mayor de Luis Javier Boric Scarpa y María Soledad Font Aguilera.1617 Tiene dos hermanos, Simón y Tomás. Su tío abuelo, Roque Scarpa Martinich, fue el primer intendente de la región de Magallanes tras el retorno a la democracia. La familia Boric fue una de las diez primeras familias croatas que se establecieron en la región de Magallanes a fines del siglo xix y comienzos del siglo xx. Los hermanos Sime e Ive Boric nacieron en la isla de Ugljan, en Dalmacia -en ese entonces, parte del Imperio austrohúngaro, actualmente parte de Croacia- y emigraron a Magallanes cerca de 1885. Inicialmente, se establecieron en la isla Lennox, junto al canal Beagle, donde se vivía un periodo de fiebre del oro. Sin embargo, la extracción del mineral se agotó rápidamente, por lo que ambos hermanos se trasladaron a Punta Arenas.2019 Luis Boric Crnosija, uno de los once hijos de Ive (Juan), fue uno de los pioneros en la exploración petrolera en torno al estrecho de Magallanes y su hijo Luis Boric Scarpa (padre de Gabriel Boric) continuó en el mismo rubro, trabajando como ingeniero químico en la Empresa Nacional del Petróleo (Enap). Por el lado de su madre, Gabriel Boric tiene ascendencia catalana. Entre 1991 y 2003, cursó la educación básica y media en el colegio privado The British School, en su ciudad natal.102122 Posteriormente se trasladó a Santiago para ingresar a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en 2004. Allí fue ayudante de los profesores José Zalaquett, Sofía Correa y Carlos Ruiz Schneider en las cátedras de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Historia Institucional de Chile y Teoría de la Justicia, respectivamente.2324 Tras egresar de su carrera, realizó su práctica profesional; sin embargo, no realizó el examen de grado requerido para titularse como abogado tras dedicarse a la vida política. Dirigente estudiantil , Boric, como presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, en un acto público en 2012. Su padre, militante del Partido Demócrata Cristiano (PDC), lo acercó a la política, aunque se autodefine más cercano a la tradición histórica del Partido Socialista. Entre 1999 y 2000, participó en la refundación de la Federación de Estudiantes Secundarios de Punta Arenas. En la Universidad de Chile se integró al colectivo político Izquierda Autónoma, inicialmente conocido como «Estudiantes Autónomos». Fue consejero de Federación en su Facultad en 2008 y presidente del Centro de Estudiantes de Derecho (CED) en 2009, año en el cual lideró una movilización de 44 días en contra del decanato de Roberto Nahum. Luego, fue electo como senador universitario en representación del estamento estudiantil por el período 2010-2011. Boric como presidente de la FECh (2012). En medio de la masiva movilización estudiantil que comenzó en abril de 2011, Boric se presentó como candidato a integrar la mesa directiva de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh). En las elecciones realizadas el 5 y 6 de diciembre de 2011, su lista "Creando Izquierda" obtuvo 30,52 % de los votos, lo que permitió obtener el cargo de presidente de la Federación, superando a Camila Vallejo, la candidata a la reelección por la lista de las Juventudes Comunistas de Chile. En su periodo como presidente de la FECh tuvo que afrontar la segunda parte de la siendo uno de los principales voceros de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech). En 2012 fue incluido en la lista de los 100 líderes jóvenes de Chile publicada en la Revista Sábado del diario El Mercurio. El 4 de mayo de 2013 fue uno de los fundadores del movimiento Marca AC. Continuará, y mientras tanto, Feliz Navidad