¿Qué inhaló Julio César Chávez Jr. durante pelea?

Esta semana tras el regreso de Julio César Chávez Jr. al cuadrilátero y vencer a su oponente David Zegarra, el boxeador se encuentra inmerso en la polémica por presunto uso de drogas.

El hijo de 'la leyenda' Julio César Chávez se acercó a su esquina tras el final de un round e inhaló algo de un envase que su propio entrenador le entregaba tratando de disimular y ocultarlo de las cámaras.

#Viral| Julio César Chávez Jr. fue captado en vídeo mientras se introducía algo en la nariz en plena pelea de #box. Ante dichas acusaciones, su entrenador señaló que el pugilista está abierto a realizarse pruebas de antidoping en cualquier momento. pic.twitter.com/ViQjxnLaBz — Panorama Sin Reservas 620 AM (@sinreservas620) December 23, 2021

Relacionándolo con sus drogadicciones que se le han conocido a lo largo de los años, internautas se fueron en su contra por utilizar 'sustancias prohibidas' para pasar sobre su oponente.

¿Qué inhaló?

Durante entrevista en la que fue cuestionado, su entrenador aclaró que se trababa de un 'medicamento' que ayuda a abrir las fosas nasales, pues el deportista se encontraba enfermo el día de la pelea.

“Para aclarar, Julio estaba enfermo, no estaba bien, no estaba al 100%. Entró a la pelea enfermo y quería entrar para demostrar a su gente, no dejarlas mal y no abandonar la pelea. Julio estaba un poco enfermo, él aclaró que era un spray para poder respirar", aclaró.

Sin embargo, críticos e internautas continúan cuestionando su sobriedad durante la pelea del pasado 23 de diciembre.