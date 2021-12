Gobierno de México identifica a patrones que dan de baja a trabajadores en diciembre

jesus2000

Hoy, 12:58 pm

publicado por: jorge sanchez gomez

la mayoria de las empresas tienen muy arraigado este sistema de dar de baja a la mayoria de sus trabajadores de su plantilla de personal., normalmente los dan de baja en diciembre y los vuelven a contratar en enero, y siempre los registran con un salario menor para que no les impacten en sus costos del imss,infonavit y impuesto sobre nominas., no saben el daño que le causan a estos trabajadores en lo referente a incapacidades, mejor monto de credito infonavit o en su caso a una pension futura., desgraciadamente los gobiernos priistas y panistas, pensaron ingenuamente que los patrones se iban a autoregular., es to es imposible y es necesario que el estado regule con autoridad, las relaciones obrero patronal.

replyresponder thumb_up 0 thumb_down 2