Monclova vive en tranquilidad la Nochebuena 2021

La policía preventiva de Monclova reportó que la noche del 24 de diciembre y primeras horas del 25 se registraron sólo siete detenidos por faltas administrativas.

El director de la dependencia Fernando Adrián Olivas Jurado, informó que se registraron algunos accidentes automovilísticos menores y que los arrestos por faltas administrativas como: alterar el orden público, tomar en vía pública y situaciones similares disminuyeron en comparación a otras noches.

Explicó que de manera regular la Policía preventiva resta a un promedio de 12 a 15 ciudadanos infractores, sin embargo, la noche del 24 y primeras horas del 25 el número se redujo a sólo siete.

No hubo reportes de delitos o faltas administrativas como ocurre en otras fechas, y sostuvo que elementos de la corporación municipal mantuvieron vigilancia y estuvieron listos para atender los deportes que se presentaron.

Explicó que las siete personas detenidas cumplieron unas horas en las celdas de seguridad pública municipal y recuperaron su libertad mediante el pago de una multa, pues cometieron solo faltas administrativas, y no delitos.

Sobre un enfrentamiento a temprana hora de la noche en un ejido al oriente de Monclova, en el que participaron elementos del Grupo de Armas y Tácticas Especiales de Monclova (GATEM), dijo que no están bajo su mando y no puede hablar de los operativos que haya o no realizado este grupo de élite policiaco.