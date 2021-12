2022: El proyecto Agua Saludable para La Laguna va

Iniciaría el año 2022 con la reanudación de obras del proyecto -en proceso de redimensionamiento- Agua Saludable para La Laguna, que prevé el abastecimiento de agua sin arsénico a la población de la Comarca, en las cuencas centrales del norte de México. El 21 de diciembre se resolvió el conflicto que suspendía la construcción por segunda ocasión. El Ejido La Goma, ribereño del río Nazas en Lerdo, Durango, y el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, alcanzaron, por fin, el acuerdo de cambiar el punto de construcción de la presa que derivaría el agua a la potabilizadora a 7 kilómetros del lugar planeado primero. Pero además, al abordar la problemática de sobreexplotación del agua -como fue el reclamo social y principalmente de los afectados hídricos, sobre todo campesinos-, está saliendo a flote, en foros de escucha y seguimiento, la denuncia de innumerables hechos de corrupción e impunidad reflejo de décadas de mal gobierno del agua, de manera destacada en los Módulos del Distrito de Riego 017.

Informa el senador Gabriel García, responsable del proyecto por el Gobierno de México: Estamos atendiendo inicialmente una problemática de salud de la población. Hay mucho arsénico en el agua que se consume en toda La Laguna. Por lo tanto, necesitamos este proyecto, sustituir el agua subterránea por agua superficial del río Nazas, para lo cual se va a utilizar el líquido de las presas Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco, que puede ser potabilizada con sistemas convencionales.

Por lo tanto -añade- estamos planteando una infraestructura, una presa derivadora, planta de bombeo, líneas a presión, potabilizadora, líneas de gravedad y tanques de almacenamiento. Aclara que el agua que utilizan los ejidatarios o sector social no va a ser afectada. Se ha dado la idea de que se les va a quitar un porcentaje, esto es falso. Se va a contar con la aportación del volumen del sector privado, y antes se va a evitar el huachicoleo del agua. Si se entierra la corrupción y no existe la venta de agua ilegal, entonces va a haber agua suficiente no solo para Agua Saludable sino también para evitar que el sector social sea afectado.

Anuncia que iniciará la licitación, en enero, de la planta potabilizadora, líneas de gravedad, tanques de almacenamiento.

El plan y el presupuesto se darán a conocer el 10 de enero. El proyecto no se detiene y ya se cuenta con a autorización para iniciar los procesos de licitación.

"El principal punto de diferencia que había con las comunidades y pueblos de la cuenca alta, de dónde se colocaría el punto de extracción o derivadora. Y el Gobierno de México en su conjunto, con el apoyo de los Gobiernos de Durango y Coahuila, se ha decidido reubicar la derivadora con su respectiva planta de bombeo a siete kilómetros río debajo de lo originalmente proyectado, para lo cual se iniciarán de inmediato los estudios y proyectos ejecutivos correspondientes".

Hasta el momento, la valoración que hace la secretaria técnica de los foros de escucha y seguimiento del proyecto Agua Saludable para La Laguna, Elizabeth Estrada, es la siguiente:

-En primer lugar, bajar el punto de extracción, siete kilómetros río abajo, es un logro importante; que ya se empiece a licitar y que el proyecto arranque, es importante también. Para nosotros, que la parte del río siga viva es importantísimo. Pero en lo que tiene que ver con el agua superficial, están aflorando ahora todas las contradicciones de la existencia de cómo funcionan los sótanos de los Módulos del Distrito de Riego 017. Está saliendo en vivo y en directo la vil corrupción, la cloaca, la estamos viendo ahorita en esta expresión del Módulo 11. Y la Conagua ha sido omisa de ver todo -no es posible, lo que está diciendo ahorita, que hay nueve ciclos agrícolas donde no se ha pagado la alícuota, ¿y qué hizo la Conagua en todos estos nueve ciclos, nueve años?, porque no hizo nada, argumentando de que son autónomas las asociaciones civiles; el no hacer nada es todavía más peligroso. Por eso nosotros estamos planteando que haya una intervención de los Módulos, que no pueden seguir siendo manejados por las asociaciones civiles porque están poniendo en riesgo la existencia de un proyecto como es el proyecto de Agua Saludable. Yo te digo, está aflorando la corrupción, la mafia, el tráfico de agua sin ton ni son.

-¿QUÉ SIGUE?

-Pues aquí el senador, Gabriel García Hernández, está recogiendo los testimonios de lo que está pasando. Nosotros hicimos una propuesta a la Conagua en la mesa siete, de cómo democratizar los Módulos. Hay una propuesta. No es mía; es una propuesta que hemos construido desde los diferentes Módulos, en todos estos años de lucha. Hay propuestas desde auditorías, modificación de estatutos; pero eso tiene que ser saneado porque el agua debe ser en primer lugar para el consumo humano, para la soberanía alimentaria de los pueblos, ejidos y comunidades, pero no es para que se siga traficando el agua.

@kardenche