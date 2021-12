La unidad central de procesamiento de datos de nuestra supercomputadora Pony se puso creativa este año en su titánica y siempre incomprendida labor de calificar a los principales funcionarios de esta Comarca Lagunera. Ahora toca el turno a los Ayuntamientos, donde la mayoría arrojó bajas calificaciones este año, por lo que fue necesario pedir el apoyo de la bocina inteligente 'Alexa', cuyo nombre hace honor a la Biblioteca de Alejandría, y de 'Siri' (la de la manzanita mordida), siendo ambas asistentes virtuales con inteligencia artificial que mediante el uso de la voz y la palabra nos ayudan a generar información, alarmas y hasta recordatorios -de todo tipo- a nuestra clase política. Este actualizado agente 007 decidió dar paso a la paridad de género con la participación de la chica Bond, quien para esta Navidad usó alta tecnología de reconocimiento facial y obtuvo unos bellos retratos de sus objetivos. Comenzamos...

TORREÓN

Aunque don Jorge Zermeño, alcalde de Torreón, ganó dos elecciones consecutivas con récord de votaciones, fue objeto de agrias críticas de la población derivadas de su necedad… Perdón, necesidad de proteger a subalternos polémicos, engancharse con la incómoda prensa, o con sus "adversarios". Nunca reconoció errores ni rectificó, lo que opacó las buenas acciones, por ejemplo, en obra pública realizada -que no son de relumbrón, enfatizó don Jorge-, lo que también puso a los subagentes a contar la gran cantidad de obras tiradas, suspendidas, detenidas o abandonadas -como quiera llamarles- que tendrán que ser concluidas en la administración entrante. Las quejas van acompañadas de proveedores y contratistas a quienes no les han pagado y por ello no avanzan. La Pony echa humo de sus circuitos al analizar cuatro años de Zermeño. Finalmente le otorga un parco SEIS y MEDIO (algunos lo redondearán a SIETE).

Ya entrada con los funcionarios municipales de la Perla de La Laguna, la Pony gasta su energía con el apagafuegos favorito de don Jorge, su escudero y quien incluso fue alcalde de Torreón por tres meses, Sergio Lara Galván, mismo que desde la Secretaría del Ayuntamiento tuvo la nada fácil tarea de hacer control de daños por las travesuras de funcionarios, directores y hasta de su propio jefe. Su actitud conciliadora pudo haberle valido una calificación más alta al cierre de la administración, pero nuestra computadora recuerda que su oficina se volvió refugio de personas "no gratas", como el siempre polémico exjefe de Tránsito, Pedro Luis Bernal; el junior de la Policía de Torreón, Primo Emmanuel García; y otros que siguieron cobrando bajo la sombra de tan importante área. La Pony le otorga un SEIS.

En la base de datos de nuestra Pony de inmediato saltó el nombre del jefe de Tránsito más polémico que ha tenido Torreón en los últimos años, Pedro Luis Bernal. Los circuitos de nuestra computadora comienzan a oler a quemado al recordar los episodios de violencia de Bernal y que involucraban a agentes y ciudadanos (ya de por sí multados); también las duras acusaciones de acoso laboral y abuso sexual que lo llevaron a ser detenido por horas. El olor a plástico quemado de nuestra querida Pony se disipa cuando le toca el turno a la evaluación de Alejandro Gutiérrez, hijo del fallecido "Colorado", el legendario jefe policíaco que tuvo mano dura, o mejor dicho manota, en su tiempo. Gutiérrez de inmediato desterró aquellos pleitazos entre tránsitos y conductores e implementó operativos en vías rápidas (claro que con mordidas incluidas). La calificación por paquete es de CINCO.

La "matriz" de la evaluación de funcionarios siguió con las arcas municipales, donde por poco sufre una falla en todo el sistema operativo, casi como el que se ha presentado en la Tesorería Municipal a cargo de la siempre simpática Mayela Ramírez Sordo, a quien se le está haciendo bolas el engrudo con los pagos pendientes con constructoras y proveedores. La encargada de las finanzas también está ocupada con las observaciones que la Auditoría Superior del Estado (ASE) realizó a lo largo de los últimos años al ejercicio financiero del Municipio de Torreón por unos 300 millones de pesillos que no pudieron ser justificados de manera adecuada. Doña Mayela recién declaró que avanza en el proceso de solventación, a una semana de que concluya la administración. Por lo anterior la Pony le atesta un frío CINCO.

El que tuvo la casi titánica labor de sacar agua de las piedras fue el jefe del Simas Torreón, Juan José Gómez, quien afrontó la peor temporada de lluvias (2018) de las últimas décadas, lidió con los intereses de los sindicatos y tuvo que "cuadrar" los pasivos del organismo operador. Gómez pudo reponer solamente dos pozos de agua potable de los más de 10 que prácticamente se abatieron en diversos puntos de Torreón, lo cual generó justificados reclamos del pueblo, lo que derivó en el envío de pipas con el vital líquido a las zonas más afectadas. También toreó los colapsos de drenajes viejos en el primer cuadro de la ciudad y el suroriente, zona en la que incluso vio caer vehículos en zanjas de variados tamaños. La Pony ajusta sus cables y le pone al señor Gómez un feo CINCO.

Para cerrar su paso por el municipio de Torreón nuestra Pony empoderada revisó la dirección de Obras Públicas que encabezó Tomás Galván Camacho. La supercomputadora se acuerda de la importante apuesta del alcalde Zermeño por "rescatar los espacios públicos", pero en eso nuestra máquina se encontró con detalles como que gran parte de los rescates en espacios con valor histórico no siguieron los protocolos y normativas necesarias, que muchos de los proyectos se hicieron a un costo extrañamente alto y que, casualmente, algunas empresas suertudas acumularon contratos grandes. La Pony despide a Tomás de su oficina con un SEIS.

GÓMEZ PALACIO

La alcaldesa aspiracionista con licencia, Marina Vitela Rodríguez, se separó de su cargo buscando ser la abanderada de Morena a la gubernatura de Durango y lo consiguió. Su interés por dicha posición fue claro desde el inicio de su gestión, si es que puede aplicarse el término, pues los desmemoriados subagentes no recuerdan alguna obra gestionada por doña Marina tanto con el Gobierno del "Peje" como con el Gobierno estatal que se haya concretado en Gómez Palacio. En estos 24 meses doña Marina se enfocó en promoverse, en pelearse con el gobernador y en las campañas electorales de los diputados con las que obtuvo buenos resultados, no obstante, la ciudad luce muy descuidada, por decir lo menos. También supo ganarse las lealtades de la casi nula oposición en su Cabildo. Su suplente en la alcaldía, Anabelle Gutiérrez, aprendió con el ejemplo de la jefa y ha tenido poquísimas apariciones públicas. La Pony les da a ambas un SEIS.

El secretario del Ayuntamiento, Zuriel Rosas Correa, no ha logrado poner orden e impedir que se convierta el Cabildo en una "verdulería" sin ninguna moción de orden de su parte. Destacan su falta de transparencia ante las solicitudes hechas por regidores que han puesto gorro con el tema durante meses y a las que ha hecho "oídos sordos" pese a que se encuentra dentro de sus obligaciones como jefe de una de las oficinas que más gastan del Ayuntamiento. La Pony le manda un CINCO con moñito porque visto está que sí sabe cambiar pañales.

Aunque hace ocho meses Antonio Favela tomó las riendas de la Tesorería Municipal de Gómez Palacio, su presencia, dicen los subagentes, disfrazados de calculadora, ha sido más gris que las dañadas calles de la ciudad. Don Antonio, dicen, mantiene "sin liquidez" a la ciudad para hacer frente a otros compromisos. ¿Estarán pagando ya los más de 90 millones de pesos que adeudan a contratistas de la pasada administración y que no querían pagarles por haber trabajado con Los Herrera? Por pagar unas cosas sí y otras no, obtuvo un CINCO de la Pony.

En la Dirección de Obras Públicas a cargo de Arturo Rodríguez de León no se dieron a conocer proyectos importantes que se tradujeran en un antes y un después para la ciudad, cuentan los subagentes, disfrazados de bitácora, señalando que uno de los grandes pendientes fue el bulevar Jabonoso. Los semáforos siempre fallando y las calles siguen evidenciando la falta de recursos aplicados a su conservación por años de abandono por parte de las autoridades. Por todo eso, Arturo Rodríguez, quien también es primo de doña Marina Vitela, recibió de la Pony un CINCO.

A quien de plano le llovieron señalamientos tanto por parte de ciudadanos afectados como de empresarios del sector ganadero y agropecuario fue al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Javier Armando Esparza Pantoja. Los gomezpalatinos en varias ocasiones han denunciado tanto públicamente como ante las autoridades la falta de vigilancia, ante lo cual el robo a casa, a negocios y autopartes está al orden del día. Mientras tanto, los policías municipales se ponen a bailar para Tik Tok en plenas oficinas de la corporación. Por todo el tiempo libre que tienen los elementos a su cargo La Pony le da un CUATRO Y MEDIO.

En Tránsito y Vialidad, a cargo del subdirector Jorge Antonio Paredes, las quejas en contra de los elementos son constantes, principalmente las que indican que los elementos "cazan" a los automovilistas usando técnicas que ni el agente 007 emplearía en su más ardua labor de espionaje. Denuncian que no solo se esconden para sorprenderlos y pedir la respectiva "mordida"; también aprovechan los operativos, cuyos fines son meramente recaudatorios, y todavía presumen la gran cantidad de detenidos que tienen por haber tomado media copa de vino, que son los estándares del alcoholímetro en esos lares. Se lleva de la Pony un CINCO.

Con seis meses en el cargo, pero muchos, muchos años de experiencia en el Sideapa, Héctor Manuel Torres Leyón ha logrado que disminuyan las quejas por desabasto de agua; no obstante, las técnicas que se utilizaron para disminuir la cartera vencida que se sigue manteniendo en más de los 500 millones de pesos no fueron funcionales. Ni regalando agua alcalina, o la normalita con arsénico, en garrafones a los usuarios cumplidos se pudo lograr mejorar esos números. La Pony le dio un SIETE por el esfuerzo.

LERDO

El alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, se pasó el año combinando sus negocios, las campañas electorales, sus travesuras, en el Módulo 03 de San Jacinto conservó su plaza en la sagrada nómina de la UAC en Torreón. Los subagentes, escondidos entre las carísimas nochebuenas con las que don Homero tapizó la Ciudad Jardín, cuentan que el presidente no lo ha hecho tan mal como otros malquerientes políticos dicen. No tiene un caos financiero (veremos cómo concluye en 2022) y dicen que Lerdo ha realizado más inversión pública que Gómez Palacio con apenas la tercera parte del presupuesto de aquella ciudad. Los subagentes destacan que ha podido gestionar y concretar varias obras de la mano del Gobierno estatal y ha hecho que inversionistas volteen a ver a Lerdo. Empero, algo que merma su gestión es que no siempre cumple lo que promete y está empecinado en proteger a algunos pésimos funcionarios solo porque saben sacarles brillo a sus zapatos. Don Homero podría hacerlo mucho mejor. La Pony le da -con reserva- un SIETE.

El secretario del Ayuntamiento, José Dimas López, quien recibió el premio de Ciudadano Distinguido este año en el marco del 127.º aniversario de Lerdo, se mantiene regularmente en un bajo perfil, a no ser que se aproximen tiempos de candidaturas para la alcaldía de Lerdo, en las cuales siempre quiere participar. Este año obtuvo el mencionado galardón con el aval del regidor y presidente de la Comisión de Arte y Cultura, conocido en Lerdo como la versión más actualizada de "Gordolfo Gelatino", Samir Rivera González, hijo de la exalcaldesa María Luisa González Achem, donde el hoy secretario del Ayuntamiento se desempeñó como síndico municipal. Por buscar los reflectores solo cada tres años la Pony le da un SEIS.

El tesorero municipal, Juan Moreno, se la ha pasado alejado de los medios de comunicación ante la aversión que le producen, motivo por el cual al parecer nunca se encuentra en su oficina o manda decir que está muy ocupado con el personal administrativo que le sirve. Quizá será que desde la oficina presidencial le hayan pedido poner más atención a su labor; no sea que se sigan presentando y aprobando en el Cabildo las cuentas públicas con errores y sin que antes la haya por lo menos leído la Comisión de Hacienda, si es que alguna vez dicha comisión, presidida por la síndica Jaqueline Villarreal, ha hecho tal cosa. Por su descuido la Pony le puso un SEIS.

El que no tiene oficio político y, según lo que salta a la vista en la ciudad, tampoco técnico es el director del Sapal, Julio César Casas Campos. Sigue habiendo problemas graves de brotes de drenaje en pleno centro de la ciudad en las mismas calles de siempre. El único desnivel de Lerdo se inunda cuando llueve por falta de mantenimiento de Sapal a los costosos equipos y la planta de electricidad con la que cuenta tampoco funciona y hasta telarañas tiene. La Pony no puede darle más que un TRES.

El director de Obras Públicas, Antonio Sánchez López, suele también estar detrás de bambalinas y, aunque no es muy dado a acaparar reflectores, al menos cuando es cuestionado respecto a alguna obra en particular, revisa rápidamente sus datos para, si tiene que mentir, al menos hacerlo de forma decente. Es normal verlo haciendo corajes por incumplimientos o retrasos en presupuestos y obras de Lerdo a cargo de instancias del Gobierno del estado. Don Antonio se lleva un SEIS Y MEDIO.

Con 21 meses en el cargo, Zacarías Espino, titular de la Dirección de Seguridad Pública en Lerdo, parece ya haber llegado a su zona de confort. Los robos están a la orden del día, en las carreteras se han llegado a robar cargas de tráileres (sin que nadie lo impida). En este año alguien prendió fuego de manera intencional al vehículo de una abuela solo por promocionar al "Peje" y sucedió a unas cuadras de la presidencia municipal. Hace dos semanas a plena luz del día se robaron una camioneta del DIF estatal que se pudo recuperar porque traía localizador satelital. Los policías suelen andar "arreglados" y no precisamente para una fiesta, por lo que de hacer un antidoping la corporación corre el riesgo de quedarse sin elementos. Salió reprobado por la Pony con un CINCO.

Con apenas siete meses en el cargo, la principal queja ciudadana contra el director de Vialidad, Héctor Adolfo Martínez López, son los abusos que cometen sus muchachos durante el operativo de cero tolerancia y que no son otra cosa que un invento del Gobierno municipal para sacar más dinero a los conductores sin que existan cuentas claras de lo que hacen con ese dinero. Lo peor es que los agentes de Vialidad se ponen en puntos estratégicos donde circulan vehículos que vienen de fiestas celebradas en los múltiples salones y quintas que hay en la ciudad y de algunos "fifí" como Mi Ranchito, allá cerca del parque Raymundo, donde detienen sin ningún motivo a las esposas que vienen como conductoras designadas. Por privilegiar la recaudación de recursos y "mordidas" por encima de la seguridad ciudadana la Pony le da a don Héctor un CINCO.

MATAMOROS

La administración del alcalde de Matamoros, Horacio Piña Ávila, fue señalada por los excesos en los que la familia y cercanos colaboradores del edil incurrieron, principalmente Beto Piña, quien fungió como vicealcalde e hizo crecer sus negocios con la venta de cerveza decomisada a empresarios. La gestión de don Horacio inició con señalamientos sobre despilfarro de la hacienda pública, falta de obra y nepotismo, al tener a prácticamente toda la familia en la nómina. Extraoficialmente se maneja que deja una deuda de 120 millones de pesos. Deja un municipio con pésimos servicios públicos y probable responsabilidad parte de la Auditoría Superior del Estado. Al alcalde del cual muchos morenistas ya se han desvinculado solo le reconocen la instalación de un cuartel militar y la aprobación de la construcción de un hospital del IMSS, ambos proyectos federales. Al final de esta administración los ciudadanos piden a gritos al Dr. Piña que no se vaya... Deteniendo, y agarre camino. Por lo anterior la Pony le da un CUATRO.

FRANCISCO I. MADERO

Ni el dióxido de cloro, ni la ozonoterapia, ni la acupuntura, ni las pastillas de chiquitolina han ayudado al "especialista" en medicina alternativa, Jonathan Ávalos Rodríguez, alcalde de Francisco I. Madero, para ganar más adeptos, pues ya muchos se quejan de haberle dado de nuevo el voto para repetir en la alcaldía en el 2022 que está por iniciar, pues crece el descontento por las deficiencias en los servicios públicos y la falta de agua potable. La única obra importante que ha anunciado es la perforación de un pozo y otro que estuvo a cargo del Gobierno del estado, como también lo hizo con la pavimentación de algunas calles, donde hay que reconocer sí le "entró" el Municipio con recursos. El Centro Cultural que presume fue gestionando por administraciones. Las obras municipales, como el albergue para la mujer o la clínica, carecen del equipamiento necesario. El Dr. Ávalos ha destinado mucha fe y energía a las luchas legales con dos regidores de su Cabildo, mientras que debería poner más atención a los señalamientos hechos por la Auditoría Superior del Estado (ASE) por el manejo de las cuentas públicas del 2019 y 2020. La Pony le da un alcalino SEIS.

SAN PEDRO

La que desde el inicio de su administración se sacó la rifa del tigre fue la alcaldesa de San Pedro, Patricia Grado Falcón, pues recibió un municipio desastroso en el tema de los servicios públicos, donde el desabasto de agua y la recolección de basura fueron las quejas al principio. Se lo propuso y lo mejoró. En conjunto con el Estado logró habilitar dos pozos de agua potable. Rehabilitó norias artesanales en ejidos donde por décadas padecieron la escasez del vital líquido. La rehabilitación de espacios públicos y pavimentaciones las hizo con mezcla de recursos con la Federación y el Estado. Donde no la quieren ni tantito es en el Barrio de San Luis, una amplia zona de San Pedro, porque el agua potable, que además deja de salir por meses, tiene -cuando la hay- un desagradable olor a drenaje. Lo que terminó por "sepultar" sus aspiraciones de reelegirse fue el fallecimiento de un hombre previamente detenido por policías municipales en una situación que compromete a la corporación. La Pony le da un SEIS y MEDIO.