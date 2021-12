Monreal visita a funcionario del Senado preso en Veracruz; le niegan acceso a penal

Tras visitar el penal de Pacho Viejo, Veracruz, donde se encuentra recluido el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, José Manuel del Río Virgen, los senadores Ricardo Monreal Ávila y Dante Delgado Rannauro, advirtieron que llegarán hasta las últimas consecuencias para evitar que se sigan cometiendo este tipo de injusticias en esa entidad.

El presidente de la Jucopo informó que les fue negado el acceso al reclusorio con el argumento de que solo pueden ingresar familiares de los detenidos. Monreal Ávila aprovechó su visita a Veracruz para hacer un llamado al Poder Judicial local a que actúe con responsabilidad, dignidad y decoro en la impartición de justicia. "Que tienen la oportunidad los jueces locales, de sacudirse y de actuar con dignidad y con decoro en la impartición de Justicia. Ya es hora de que se dignifique el Poder Judicial en Veracruz y hacemos votos porque comience esa etapa en Veracruz", puntualizó.

El líder de los senadores de Morena sostuvo que se pretende incriminar a través de la fabricación de pruebas al secretario técnico de la Jucopo y calificó de absurda la acusación que lo señala como presunto autor intelectual del asesinato del candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la presidencia municipal de Cazones de Herrera.

"Es muy endeble la acusación, son testigos de oídas. 'Yo escuché a alguien, es que escuché que dijo esto', o sea, no hay nada que lo involucre en este tipo de circunstancias, pero no quiero meterme al tema estrictamente jurídico", señaló. El senador Monreal Ávila informó que continuará dialogando con el secretario de Gobernación para que Del Río Virgen sea liberado lo más pronto posible, "porque él sabe que nos asiste la razón" y ha mostrado disposición.

"Vamos a correr todos los trámites institucionales, ahora que hemos tenido conversación con el secretario de Gobernación, Adán Augusto, ha sido el interlocutor de buena fe, y creo que ha actuado con sensibilidad el secretario de Gobernación, porque sabe que nos asiste la razón. Y seguramente se aclarará. Lo único que deseamos nosotros es que Veracruz viva en paz, que no viva en terror", expuso. Por otra parte, ante la negativa del Congreso de Veracruz a derogar el delito de ultrajes a la autoridad, por ser utilizado por funcionarios abusivos para encarcelar a inocentes y opositores, Ricardo Monreal anunció que el Senado acudirá ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y ante el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Jorge Mario Pardo Rebolledo, para que este tema se resuelva conforme a derecho.

"Allá ellos (los diputados locales), pero hay 2 acciones de inconstitucionalidad en la Corte. Vamos a hablar toda la Comisión con el Ministro Pardo, que es quien tiene las acciones. (…) Hay 2 acciones de inconstitucionalidad, una presentada por la minoría del Congreso y otra por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Sí hay materia y vamos a insistir, ya que no tuvimos eco en el Congreso local, vamos a ir a una instancia nacional", advirtió.

Por su parte, Dante Delgado, coordinador nacional de MC y presidente de la comisión especial del Senado para investigar abusos de autoridad en Veracruz, afirmó que José Manuel del Río fue ultrajado en sus derechos humanos elementales y sentenció que no se puede permitir la impunidad de funcionarios abusivos en esa entidad. "Lo dije antes y lo quiero repetir ahora: cuando la delincuencia organizada detiene a una persona, lo puede llevar a una casa de seguridad porque es un secuestro. Cuando el secuestro se da por delincuentes que están usando el poder público, los traen a la cárcel. Y por eso no vamos a permitir que haya abuso de poder. Y lo digo con todas sus palabras. Si quieren ejercitarlo que se atengan a sus consecuencias, porque claro que va a ver responsabilidades y claro que nosotros no vamos a ser tapadera de nadie, vamos a actuar porque este país necesita que se amplíe la vida democrática, que se escuche la sociedad y que se evite que mequetrefes utilicen el Estado de Derecho para lastimar a la sociedad", enfatizó.