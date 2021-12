Nicaragüense pasará festividades navideñas en Piedras Negras en espera de cruzar a EUA

A horas de llegar a Piedras Negras, por segunda ocasión en menos de un mes, una mujer migrante de Nicaragua, acudió a la Casa del Migrante "Frontera Digna" para recibir algo de alimento; manifestó que no esperaba estar en estas fechas en su intento por llegar a Estados Unidos; sin embargo, manifestó tener la fe en Dios y que logrará su objetivo.

La migrante nicaragüense accedió a conversar manteniendo su anonimato, por lo que le llamaremos María; quién llegó la mañana de este viernes a Piedras Negras proveniente de la ciudad de Monterrey; aunque viene desde la frontera sur de México por segunda ocasión.

"En estas fechas me siento muy mal, ver haber caído en estas fechas, porque pensaba entrar mucho antes, pero la bendita migración de acá me agarró hace unos días y me mandó para allá abajo y pues no pensaba estar aquí; yo pensaba estar en Estados Unidos ya", fue lo que señaló María sobre su retorno a la frontera de Piedras Negras-Eagle Pass.

Aun así, manifestó se siente bien al regresar y tiene esperanzas de pasar Año Nuevo en Estados Unidos. Aunque no cuenta con familiares, dice tener amigos en el vecino país y relató que ha sido la necesidad la que la motivo a salir de su natal Nicaragua y la búsqueda de una mejor vida para la familia que dejó atrás.

"La necesidad me hizo salir de mi país y me motiva, sacar adelante a mis hijos", fue lo que manifestó María, en relación a sus hijos de 18, 16 y 14 años, respectivamente; quienes se quedaron bajo el cuidado de su mamá y reconoció que es una situación difícil.