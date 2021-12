El arpista César Secundino mezcla el mariachi y el jazz en su álbum Una Navidad mexicana

La exploración en las sonoridades del mariachi y el jazz ha gestado el nuevo álbum del arpista lagunero César Secundino, en el cual es acompañado por el Mariachi Ángeles de México. Una navidad con mariachi es su primer experimento derivado de la tesis doctoral que actualmente realiza en la New York University (NYU).

Vía telefónica, el músico recuerda que su primera aproximación al mariachi se efectuó en Monterrey, mientras cursaba la carrera en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

“Por seis años me dediqué a la música del mariachi. Ese fue mi acercamiento, yo fui mariachi en ese tiempo. Durante esa temporada conseguí hacer amigos y ahora esos amigos que tenía en esa época, ahora forman parte del Mariachi Ángeles de México”.

Una navidad con mariachi contiene arreglos de jazz escritos por el propio César Secundino. El repertorio del álbum incluye piezas clásicas de la temporada, pero además se rescataron otros villancicos poco conocidos como El Chilpayatito Dios, México, ángel y pastor, Nuestra navidad del maestro Ariel Ramírez, entre otros.

“Todo este experimento resultó en ocho temas navideños y nos contacta la disquera Ditto Music, una disquera londinense, porque le presentamos el trabajo y les gustó bastante. Esto se convirtió en el álbum Una navidad mexicana”.

Aunque al iniciar su investigación, el arpista suponía que los lenguajes del mariachi y el jazz se encontraban alejados, con el tiempo se percató de que tenían ciertas similitudes dentro de su filosofía.

“Como es música tradicional, normalmente los mariachis aprenden de oído o a través de una persona a otra. Ellos aprenden porque les enseña un hermano, un familiar, un amigo. Y es poco común para un mariachi que sepa el lenguaje musical ya sea armónico, que sepan leer una partitura, ellos no conocen de eso, aprenden por tradición. Eso está ayudando bastante al proyecto, porque, por ejemplo, yo me dediqué mucho tiempo a la música clásica y nosotros siempre dependemos de una partitura. Y esa es la magia del jazz: sí existen algunos elementos que son base, pero a partir existe un proceso creativo que no está cuando involucramos la música clásica. Lo que hacemos los intérpretes de música clásica es traducir como sonaba una pieza hace 300 o 200 años. Entonces, está ayudando bastante que como los mariachis no dependen completamente de una partitura, ellos saben resolver de alguna manera su oído lo que escuchan, y se facilitan este lenguaje de improvisación”.

El proceso que emplea Secundino es escribir los arreglos de las canciones en jazz, convertir eso en formato MIDI y entregárselo a los músicos del mariachi. De ese modo, los instrumentistas pueden percatarse cómo deben tocar, sin utilizar partituras, solo su oído. Secundino añade la magia de su arpa a la sonoridad.

Para el lagunero, la mayor satisfacción que le ha dejado el álbum es comenzar a cumplir el objetivo de su tesis. El camino recorrido le ha mostrado que no ha sido tan difícil trabajar el mariachi y el jazz en conjunto. Este álbum también es la antesala de un proyecto titulado El canto del Tunkuluchú, mito maya que César Secundino ya está grabando junto al mariachi y se publicará el próximo año.

“Se está logrando el objetivo, porque, por ejemplo, ayer estábamos grabando uno de los temas, ahí en el estudio y el vihuelista le pregunta a otro de los mariachis: ‘¡Oye! ¿Cuál era el acorde alterado?’. El acorde alterado es un acorde típico en el lenguaje del jazz. Ellos asocian los acordes con base a las figuras que forman con los dedos. Por ejemplo, un acorde es ‘el volcán’, porque cuando ponen la posición se les figura que es un volcán. A otro acorde lo llaman ‘él araña’, porque parece una araña. Entonces, ayer dicen: ‘No, el alterado es como la arañan, nomás que el cuarto dedo tienes que recorrerlo un traste más adelante’. Ellos mismos están logrando acoplar a su lenguaje todo el sistema armónico del jazz.”.

Una navidad mexicana ya está disponible para escucharse en todas las plataformas digitales.