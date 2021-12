Gobierno de Coahuila atribuye a Federación falta de pago a maestros

Ahora resulta que el incumplimiento del pago maestros es culpa de la Federación.Si el pago corresponde al año trabajado no de año próximo. Donde quedó el dinero?

jaambflo

Hoy, 2:42 pm

publicado por: ALEJANDRO FLORES

Y la parte que le corresponde al estado y a la universidad donde esta, el sueldo de los trabajadores es tripartita, para que no se hagan, no nada mas cabeza de pañal tiene la culpa, ches politicos ni para eso sirven como nunca han pagado una nomina de su bolsa, les vale 3 has de vershhh

