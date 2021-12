Mujer armada con un pico roba despreocupadamente mercancía de una farmacia y huye 'como si nada'

El suceso ocurrió en Los Ángeles, California, cuando una mujer que cargaba con un pico ingresó a una farmacia, agarró una canasta y procedió a llenarlo de productos de belleza mientras amenazaba a los demás clientes y empleados del lugar de que no intentaran detenerla.

Una vez que echó varios productos a su canasta, la mujer se retiró tranquilamente de la tienda, exigiendo a los presentes que 'no hablen' y que 'se queden quietos', de acuerdo al video que uno de los testigos grabó y posteriormente publicó en redes sociales.

Se desconoce la suma del total de los productos robados y hasta el momento las autoridades no han identificado a la sospechosa, informó el portal Fox News.

PROP 47 IN ACTION: Woman robs Rite Aid, threatens employees and customers with pick axe over her shoulder in Venice Beach. Another Mike Bonin voter hard at work on the Westside. pic.twitter.com/KD476AbUj1