Le llueven los memes a Adela Micha por su comentario sobre Silvia Pinal

La periodista mexicana Adela Micha, sigue viéndose bajo los reflectores de la redes sociales, luego de que por 'error' anticipara la muerte de Silvia Pinal, debido a que ésta fuera ingresada de emergencia al hospital al ser reportada grave de salud por COVID-19.

Durante su programa en YouTube, 'Me lo dijo Adela', la periodista no se habría dado cuenta que el micrófono estaba encendido cuando hablaba con un miembro de su equipo de producción, indicándole qué podrían usar de material, pues según sus palabras Silvia Pinal 'ya no tardaría en morirse'.

"¿Y tenemos algo preparado de Silvia Pinal? Ya no tarda en morirse, eh (...) Tengo muchas entrevistas con ella para que vayan armando algo, yo creo ya se va a morir", dijo Adela en su programa en vivo, aparentemente sin darse cuenta que estaba siendo escuchada por el público.

Tras viralizarse sus palabras, internautas no han parado de tundirla en redes a base de comentarios y memes, señalándola de 'insensible'.

️ Acá vemos la #zopilotamicha Adela Micha casi casi deseando la de doña Silvia Pinal para tener algo que sacar en su pedorro programa. pic.twitter.com/dbvyl6R8O1 — ṨҞΣĿ (@won2skel) December 23, 2021

Quien le echo cal al perro y por qué Adela Micha? pic.twitter.com/zXmpMfRxE6 — Yanin Campos (@YaninChefMx) December 24, 2021

C mamut esa Adela Micha con su video de Silvia Pinal.. ni Moni vidente se hubiera atrevido a tal declaración pic.twitter.com/3f1uk3eiYJ — El rayo (@ChicoFlash_) December 23, 2021

Adela Micha hoy en la noche pic.twitter.com/vGKun00qfF — ️ ️dillo (@baaaadillo) December 23, 2021

Adela Micha en este momento: pic.twitter.com/eIo7Rt5K97 — El Tarti (@El_tartamuda) December 24, 2021

Adela en estos momentos pic.twitter.com/kFwp6f79Yj — Sandy (@Sanndiia27) December 23, 2021