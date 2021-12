Crisis de chips afecta a Coahuila: Canacintra

La falta de chips para los vehículos alcanzó a la fabricante de monoblocks de aluminio Nemak, que se fue a paro técnico en el 80 por ciento de su planta productiva de Monclova, expuso la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

En Saltillo la industria automotriz también enfrenta reducción y suspensión de producción y paros técnicos por la falta de los electrónicos.

VER MÁS: Gobernador de Coahuila rechaza afectaciones al sector automotriz

Alejandro Loya Galaz, presidente de la cámara en Monclova, explicó que no tiene información de primera mano sobre esta situación que vive al interior la fabricante de monoblocks instalada en Ciudad Frontera, pero indicó que “es parte del resultado de la escasez” de procesadores electrónicos para la fabricación de automóviles.

La carencia de estos electrónicos para los vehículos género una reducción paulatina en la fabricación de los mismos y en empresas proveedoras que trabajan bajo el concepto de Just in Time (JIT) y que por lo tanto no cuentan con grandes bodegas, por lo que se vieron obligadas a parar la producción, indicó el empresario.

En Saltillo algunas industrias ya están en paro técnico por esa situación, y en la Región Centro Nemak es la primera que recurre a este sistema de suspensión de actividades, sostuvo.

“Las empresas automotrices en todas las regiones del país han estado entrando en paros técnicos o en ajustes de jornadas para hacer frente a la escasez de chips, y van a continuar hasta mediados de febrero” dijo.

VER MÁS: Automotrices, aún a la expectativa por chips en La Laguna

Sostuvo que en la primera mitad del segundo mes de 2022 iniciará la regularización en la operación de las plantas, con la llegada de nuevas piezas electrónicas que abatirán la escasez y que para marzo deberán estar distribuidas en las industrias automotrices.

Consideró que los paros continuarán en lo que resta del año y a partir de enero reiniciarán actividades, pues en estas fechas las armadoras no están solicitando suministros porque no están fabricando autos.

La escasez de chips es muy notoria en Coahuila porque una gran cantidad de industrias están muy vinculadas al sector automotriz, explicó Loya Galaz.

Los paros técnico son estrategias que aplican industrias y sindicatos para evitar despidos y pérdidas de empleos.

En éstas se suspende la protección y el trabajador ya no acude a laborar por un periodo de tiempo determinado; la empresa le paga el 50 por ciento de su sueldo (o más si lo logra negociar el sindicato) y el obrero no pierde su fuente laboral ni sus ingresos, éstos se reducen porcentualmente por unas semanas.

Nemak es una industria socia de Canacintra, expuso Loya Galaz, pero la información interna sobre el paro técnico y su producción la mantienen reservada y no la han compartido a la cámara industrial.