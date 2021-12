Empleada de aeropuerto salta mostrador y le salva la vida a un bebé que dejó de respirar

El suceso ocurrió en el Aeropuerto Internacional Libertad de Newark, ubicado en Newark, Nueva Jersey, cuando una mujer se percató de que su hijo de 2 meses de edad no estaba respirando, por lo que comenzó a pedir ayuda y una empleada de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), identificada como Cecilia Morales, comenzó a explicarle a la madre qué movimientos hacer para hacer que el infante volviera a respirar.

Al ver que la situación no mejoraba, Morales decidió saltar sobre su mostrador de trabajo y corrió hacia la madre y sujetó al menor, a quien le aplicó la maniobra de Heimlich dos veces al infante hasta él volvió a respirar, salvándolo de una complicación seria por asfixia.

Morales, quien es una es un técnico médico de emergencia con 10 años de experiencia se volvió viral en redes sociales luego de que una vocera de la TSA compartió el video del rescate a través de una cuenta oficial de Twitter, quien también informó que el menor se encuentra en buen estado de salud, recogió el portal ABC 7.

JUST IN: @TSA officer, a former EMT, hailed as a hero after she jumped over a checkpoint conveyor belt to perform Heimlich on an infant who stopped breathing at ⁦@EWRairport⁩ checkpoint, saving the baby’s life. #TSAHolidayMiracle. The news release: https://t.co/J1yuT05ysw pic.twitter.com/3NfRD7lvPh