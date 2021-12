Hombre cae desde varios metros de altura tras aferrarse a la cuerda de un papalote

El suceso ocurrió en Jaffna, Sri Lanka, cuando al menos 7 hombres estaban tratando de volar un papalote cuadrado mientras sujetaban una cuerda y uno de ellos, identificado como Nadarasa Manoharan, terminó siendo elevado varios metros en el aire luego de que todos los demás involucrados soltaron la soga.

Un testigo captó el momento en el que Manoharan se aferró a la cuerda y llegó a elevarse hasta 9 metros en el aire, pero sus compañeros lograron reducir la distancia en la que ascendió al jalar la soga, pero el hombre terminó soltándose luego de aproximadamente un minuto debido a que sus brazos se entumecieron.

Manoharan cayó sobre un pedazo de arena y sólo sufrió heridas de poca gravedad, informó el portal Daily Mail.

Dramatic video shows a youth swept into the air with a kite in Jaffna area.

The youth was reportedly suffered minor injuries.pic.twitter.com/W0NKrYnTe6 #Kiteman #Kite #LKA #Jaffna #SriLanka