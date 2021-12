Afición por la música se convirtió en su estilo de vida

Armando Hernández Medina tiene 27 años y es productor de música. Aunque no lo buscaba, el estudio que inició como una afición se ha convertido en un negocio su forma de vida, por lo que ya no se ve a sí mismo dedicándose a otra cosa.

Desde niño, "Mando Man", como le apodan ahora, tocaba en la banda de guerra de la escuela, hacer ruido siempre ha sido lo suyo, sin importar el instrumento. Recuerda que su abuela tenía muchos casetes de música clásica y antigua, desde pequeño le interesó contar lo que veía en la calle a través de canciones y a los 19 años finalmente se metió de lleno en la música, comenzó a escribir e incluso ganó un concurso de literatura.

Comenzó a grabar en su cuarto y consideró que tenía facilidad para el manejo de los programas, se esmeró en identificar tonos y escalas, lo que le detonó el amor que siempre había sentido por la música, al grado de que dejó todo para enfocarse 100 por ciento en el desarrollo de un estudio, aunque esto implicaría un largo camino.

Área Récords 871 tiene siete meses de haberse consolidado en Gómez Palacio y hoy graba a cerca de 25 grupos, entre cumbia colombiana, rock clásico, rock versátil, norteño, rap. El emprendedor considera que el mercado en La Laguna es muy amplio en términos de la música, aunque hay géneros que no tienen tanta fluidez económica, como el rap, mientras que las cumbias reciben contrataciones semanales en cualquier fiesta.

“El rap es cultura, platicas lo que sientes, lo que traes en la mente, es una manera de expresarte y sí es muy difícil porque no toda la gente quiere oír lo que tú tienes que decir, a diferencia de otros géneros que hablan del amor, nosotros hablamos de la pobreza, de lo que es tener hambre, de los gobiernos, es más real y eso hace que sea más difícil meterte al mercado”, expresó.

Opinó que el sello distintivo de su negocio es la calidad, por lo que se producen audios, videos, eventos.

“Aquí no nos vamos hasta que la canción queda al 100 por ciento, eso nos distingue, yo siempre pregunto qué van a hacer, si alguien no sabe bien darle o no traen esa fluidez de palabra, yo les pido que ensayen más, que regresen luego, porque tiene que quedar al 100”, dijo, “en este mes salen tres discos que estamos produciendo aquí, ha habido mucha evolución y vamos por más”.

El estudio poco a poco ha incrementado sus sesiones y, aunque no lo buscaba, se ha convertido en un negocio y una forma de vida para Armando, por lo que ya no se ve a sí mismo dedicándose a otra cosa.

Aunque la pandemia por COVID-19 le significó un retraso de un año y medio para la implementación del estudio, se mantuvo activo y esto le permitió detonar el negocio como tal en el 2021.

Consideró que para emprender cualquier negocio, lo primordial es no dejar de "picar piedra" y seguir intentándolo, hasta conseguir la meta que se planteen.

"Esto es lo que me gusta, me hace sentir bien, batallar y pérdidas siempre va a haber, en todos los negocios, tienes que aprender a ser fuerte y no asustarte, porque trabas siempre va a haber, va a haber días en que no vas a tener para pagar el internet o la renta del local pero que no se agüiten, síganle echando ganas, porque te puedes quedar encerrado en una maquila y ser infeliz, porque no haces lo que quieres, pero si te deja poquito y te nutres de otros temas, vas a ser feliz y vas a estar conforme, lo que va a ir creciendo", comentó.

Entre sus proyectos para el próximo año, Armando busca impulsar clases de canto y de literatura.