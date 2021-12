Antes se invitaba a votar por el candidato guapísimo, pero ya no funciona: AMLO

Tras celebrar el revés que la Corte le dio al Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la consulta de revocación de mandato y al mencionar que vendrán nuevos consejeros electorales que podrían ser rectos, íntegros, demócratas y auténticos, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que antes había grupos de intereses creados a los que no les interesaba el pueblo y se invitaba a votar por candidatos "guapísimos".

En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, López Obrador dijo que bajo cualquier circunstancia, "tiene que quedar vigente para que cualquier presidente tenga que someterse a el escrutinio público, al gran jurado, a la voluntad del soberano, el pueblo. Estaban acostumbrados que ellos hacían arriba, en la cúpula, lo que querían y el pueblo no contaba. Nada más lo usaban para legitimarse en el poder y volteaban a ver al pueblo cuando necesitaban los votos, solamente entonces; y en las campañas mediáticas.

TAMBIÉN LEE: En Navidad, AMLO llama a la reconciliación y a dar mucho amor

"‘Y vota por este porque mira, está guapísimo, y mira cómo viste, y no le hagas ninguna pregunta. Y si le haces una entrevista, le das las preguntas para que se las aprenda. Y si va a hablar, ponle unas pantallas, un teleprompter ahí, y cuídalo, protégelo, no le hagas preguntas incómodas, échale la mano, ayúdalo’. Ya no, eso ya se acabó, ya no funciona", expresó el presidente.