En Navidad, AMLO llama a la reconciliación y a dar mucho amor

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió su mensaje de felicitación a los mexicanos con motivo de la Navidad, en donde llamó a la reconciliación, a perdonar y no odiar, y deseó mucho amor entre la población.

Al iniciar su conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal manifestó que todo tiene remedio en la vida, pues señaló que siempre hay seres humanos preocupados por otros seres humanos, "nadie está solo" y mucho menos, indicó, en familia.

"Antes que nada, transmitir nuestra felicitación a todos los mexicanos, a todas las familias de nuestro país, a todas las personas para que esta Navidad sea de felicidad, de armonía, de reconciliación, de amor, con nuestros seres queridos, también con nuestros amigos, con los que nos distanciamos, pero que podemos reconciliarnos en estos tiempos".

"Hay que saber perdonar o perdonarnos, no odiar; va pasando el tiempo y podemos volver a encontrarnos quienes durante mucho tiempo nos hemos separado por distintas circunstancias y en estos tiempos podemos reconciliarnos. Eso es lo que deseo, mucho amor, mucha felicidad, que no haya sufrimiento, y que no perdamos nunca la esperanza, el vivir, el salir adelante, que no haya frustraciones".

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador reiteró que todo tiene remedio en la vida y "siempre hay seres humanos preocupados por otros seres humanos, nadie está solo, y mucho menos en familia, siempre nos queremos".