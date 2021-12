Médicos y enfermeras bloquean vialidad para exigir pago en Durango

Ahora fueron los médicos y enfermeras quienes salieron a las calles a bloquear la avenida 20 de Noviembre en demanda del pago del vale navideño, aunque se empezó a pagar a las 11:00 de la mañana, las manifestaciones no se levantaron hasta que se les pagara a todos.

Luis Gabriel Torres, ginecólogo de la Secretaría de Salud, dijo que no le parece justo que la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado les pagara este vale navideño a los trabajadores de Salud de la zona lagunera y no a los de Durango.

"Esperábamos que este vale estuviera en nuestras cuentas hoy por la mañana y no hubo nada; yo le hablé al Secretario de Salud y le dije que Finanzas no pagó y que tomaríamos las calles, él me pidió un plazo hasta las 10:00 de la mañana y como no hubo pago, por eso decidimos tomar las calles", señaló.

Posteriormente reconoció que a las 11:00 del día empezaron a salir ya algunos pagos de vales navideños para algunos trabajadores, incluyendo varios que estaban en el bloqueo de la avenida 20 de Noviembre. Pero dejó en claro que no se levantarían sino hasta que se termine de pagar a todos, los seis mil que forman parte de la nómina y que tienen plaza y dos mil más que están laborando bajo contrato.

Luis Gabriel Torres dijo que Sergio González Romero, secretario de Salud, ha sido un buen gestor para el sector salud y que siempre ha buscado lo mejor para ese gremio, pero quien ha incumplido, acotó, es el Secretario de Finanzas.

Incluso se atrevió a señalar que el funcionario de Finanzas no debería de estar al frente de ese cargo porque en vez de ayudar, solo está perjudicando.