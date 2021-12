Regidor electo en Frontera lleva juguetes a niños de colonias vulnerables

El regidor electo y excomunicador de Frontera (Coahuila), Enrique Sánchez Campos, llevó por doceavo año consecutivo juguetes, regalos y posadas a más de 500 niños de colonias marginadas.

El novel político lleva 12 años realizando esta labor social, desde que trabajaba en un medio de información local y por “carambola” se metió en esta actividad.

Sánchez Campos al medio de laboraba llegó una solicitud de apoyo de una familia de escasos recursos con muchas necesidades y sin ingresos.

“Pues nos pidieron apoyo y me lo llevaron a mi. Lo llevé yo a la señora que quedó muy agradecida y al año siguiente me preguntó si no habría más regalos. Fue así como nació” dijo.

Explicó que comenzó a pedir donativos en redes sociales y fueron principalmente familiares y amigos los que comenzaron a apoyarlo, pero cada año se incrementaron los donativos.

Este diciembre llegó a 500 niños con juguetes, regalos y piñatas. Fueron colonias vulnerables y comunidades rurales las que recibí dieron el apoyo.