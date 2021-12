Esquiador es enterrado por una avalancha y luego es rescatado por sus compañeros

El suceso ocurrió en el Big Cottonwood Canyon, ubicado en Utah, Estados Unidos, cuando varios esquiadores descendieron una pendiente mientras eran 'perseguidos' por una avalancha y uno de ellos, identificado únicamente como Jon, no logró escapar y terminó siendo enterrado bajo la nieve, acto que fue grabado por un testigo.

Los compañeros del esquiador se precipitaron a correr a ayudar a Jon, quien no terminó tan debajo de la superficie y logró respirar a través de un hoyo que él logró hacer con su brazo. Al cabo de aproximadamente 10 minutos, los dos compañeros del esquiador lograron encontrarlo y desenterrarlo.

Jon no sufrió heridas graves y admitió que cuando llegaron al lugar, se percataron de que había varios indicios de la inestabilidad de la nieve pero decidieron ignorarlos, informó el portal ABC News.

Dec 17, 2021 - A skier was caught, carried, and fully buried in an avalanche in Big Cottonwood Canyon today. They survived and did not sustain any major injuries.

