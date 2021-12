Aficionados protagonizan aparatosa riña en las tribunas durante un partido de futbol americano

El suceso ocurrió en Baltimore, Maryland, Estados Unidos, durante un partido entre los Baltimore Ravens y los Green Bay Packers, cuando varios aficionados de ambos equipos que estaban sentados juntos empezaron a discutir entre ellos, y, tras unos segundos, un fan del equipo visitante le asestó un golpe en la cara a uno de sus rivales, provocando que varias personas comenzaran a reñir.

Un testigo que grabó el altercado a uno cuantos centímetros de distancia logró captar el momento en el que un hombre se unió a la riña al saltar sobre los involucrados, cayendo sobre una mujer que sólo estaba observando, quien terminó siendo arrastrada al pleito mientras su acompañante intentaba separarla.

Varios guardias de seguridad intervinieron y lograron separar a los aficionados, de los cuales ninguno fue arrestado pero por lo menos 4 de ellos fueron expulsados de las instalaciones a causa del suceso, informó el portal Fox News.

That innocent girl got clocked by the flying dude!

