'Tiktoker' finlandesa dice extrañar los gritos de los eloteros y los tamaleros de México

México es sin duda alguna un país sin igual que, gracias a sus coloridos y deliciosos platillos, su cultura, sus sitios de interés y entre muchas otras curiosidades más, se queda plasmado en la mente de todo aquel que visita esta tierra.

Ejemplos hay muchos, como el caso de una 'tiktoker' australiana que indicó que el parque Central Park de Nueva York, Estados Unidos, es la versión 'chafa' del Bosque de Chapultepec en México, ya que, según su opinión, es lo mismo, "pero sin castillo, sin dorilocos y sin chicharrón".

Otro caso de amor a México por parte de extranjeros quedó plasmado en TikTok, después de que la usuaria Viivi Rytkönen (@unafinlandesa), señalara que extraña las tierras mexicanas después de haber regresado a su tierra natal, Finlandia.

A su regreso, la creadora de contenido digital para la red social, publicó un video en el que señaló los choques culturales a los que se enfrentó después de regresar a su hogar, y sobre todo darse cuenta de que lo que más extraña de México es el ruido.

"Realmente no sé qué opino sobre esto... el silencio. Todo el tiempo está todo callado, silencioso, tranquilo, y de alguna manera me gusta, pero también hay un límite; como que aquí es en exceso, en serio no se escucha nada, estoy empezando a extrañar todo el ruido de México". dijo en la grabación.

La tiktoker agregó que en Finlandia literalmente no se escucha nada y menos en invierno, por lo que extraña los sonidos que producen "los eloteros, los tamaleros y sus gritos de 'Tamales', las canciones de los camiones del gas, la música del vecino".

"Algo que realmente me gusta mucho es escuchar la vida", concluyó la tiktoker.

El video ha tenido tal repercusión, que ya se ha vuelto viral al contar hasta el momento con más de 34 mil "Me Gusta", y más de 257 mil reproducciones.

Asimismo, entre los diversos comentarios se encuentran algunos que tomaron con buen humor el comentario de la tiktoker:

"Ir a Finlandia es como el fin de semana que todos necesitamos para relajarnos pero el lunes regresamos al ritmo de la ciudad, jajaja literal un retiro espiritual, la vecina escuchando cumbias a todo volumen, hay que ir a vender tamales a Finlandia, me encantaría vivir en Finlandia! amo el silencio y la soledad, se compran colchones refrigeradores, tamales, Definitivamente nací en el país equivocado, amo el silencio y disfruto al 1000 el frio", son algunos de los comentarios en TikTok.