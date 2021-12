VIDEO: Policías detienen a hombre porque 'paseaba con su perro' en una playa de Cancún

Visitantes de una playa en Cancún e internautas, se vieron indignados tras presenciar como un hombre era sometido por policías en una playa de Cancún, luego de que lo detuvieran presuntamente por pasear con su perro en una 'zona prohibida'.

De acuerdo a la información compartida por medios nacionales, los hechos se dieron durante la tarde del lunes cuando el hombre fue sometido por los uniformados y separado de su mascota.

Un video tomado por un testigo, muestra a por lo menos a 10 oficiales deteniendo al hombre y al perro, mientras la persona que graba se queja sobre el actuar de éstos.

"No tienen derecho a llevarse al señor, eso ya es agresión, pero no tienen derecho a llevarse al señor y al perro así a la fuerza (...) No pueden estar haciendo eso", dice la persona que graba antes de que un par de oficiales le expliquen las 'razones' por las que detienen al hombre.

"Hay una playa especialmente para los perros (...) No pueden tener a la mascota en la playa, no está permitido, por eso hay una playa exclusiva para perros, se llama Playa Coral", dicen los uniformados.

En redes internautas calificaron el actuar de los oficiales como 'abuso policial', ya que consideraron excesivo el uso de 'violencia' y elementos para que el hombre y su mascota abandonaran la playa.