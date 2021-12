En La Laguna de Durango doña Leticia Herrera Ale ya lanzó no una advertencia, sino una promesa de que si otra vez no se le permite ser la abanderada a la gubernatura por el PRI, ahora en alianza con el PRD y con el PAN, los priistas habrán de repetir los resultados de hace 6 años, y quizá ella no se quede a ver cómo se hunde el barco de nuevo. ¿Qué pasó hace 6 años? Perdió el candidato del PRI a la gubernatura Esteban Villegas y en La Laguna lo anterior se atribuyó a la campaña de brazos caídos y la propaganda del llamado "voto cruzado", de la cual incluso apareció colgada una enorme lona con la imagen del "Güero" Aispuro, quien entonces iba para gobernador, y doña Lety, quien buscaba la alcaldía, a quien algunos malquerientes atribuyeron la lona. Ambos ganaron...

Ahora las cosas son distintas. Esta vez la expresidenta gomezpalatina enfatizó con encendida voz que no quiere un premio de consolación ni es "chambista", porque para acabar pronto no tiene necesidad. Ella va por la gubernatura segura de que obtendrá la victoria, declaró también a los cuatro vientos la exsenadora. Doña Lety pidió para ella como lagunera de Durango la misma confianza que los laguneros de Coahuila le dieron en su momento al gobernador lagunero Miguel Riquelme, a quien lanzó una flor calificándolo como uno de los mejores mandatarios de todos los tiempos. Pero también amenazó… Perdón, advirtió que si los vientos en el partido tricolor no le favorecen, podría irse por no encontrar en su partido un espacio que considera merecido. "Don Carlos Herrera decía que no se volteaba ni para dormir. Eran otras circunstancias y era don Carlos. Cuando murió se rompió el molde y nunca he tratado de compararme con él en lo más mínimo... Yo sí me puedo voltear", advirtió.

***

Don Esteban Villegas, ajeno a los corajes de doña Lety, anda muy contento, pero no confiado, porque parece ser que todo pinta que será el abanderado del PRI a la gubernatura, contando, claro, con el apoyo del exgobernador coahuilense Rubén Moreira, quien estaría en la "capirucha" del esmog moviendo cielo, mar y tierra para que la balanza se incline a favor de don Esteban. El dos veces diputado local, presidente municipal de Durango, secretario de Salud y candidato a gobernador además está de plácemes por su cumpleaños, celebrado el pasado martes. El que no lo felicitó fue el diputado local y exdirigente priista estatal Luis Enrique Benítez Ojeda, quien ha dicho varias veces que no está a favor de una imposición (como si en el PRI las cosas se hicieran de otra manera), dejando claro que al Dr. Villegas no lo ve bien por haber coqueteado con Morena. A propósito, por su cumpleaños número 45 don Esteban recibió una afectuosa felicitación por parte de la alcaldesa aspiracionista a la gubernatura de Durango por Morena, Marina Vitela, con quien lleva una amistad de años. Así pues, de ir ambos como candidatos rivales se espera que se lancen de todo, principalmente osos de peluche. "No queremos un payaso o un artista, necesitamos un candidato al que apoyemos todos, no solo los que se sientan en Polanco", recién declaró medio molesto Benítez.

***

Luego de que se bajara del barco el alcalde de Durango, Jorge Salum, el que se sintió más seguro fue Héctor Flores Ávalos, quien hace unos días presentó su renuncia al cargo de secretario de Gobierno con una sonrisa de oreja a oreja. Aclaró que lo anterior fue con el objetivo de dedicar todo su tiempo y empeño a un proyecto en el que cree... Y qué bueno, porque son otros 5 del PAN los que quieren creer en su propio proyecto; uno de ellos, el diputado federal Javier Castrellón, quien trae todo el apoyo de los pueblos de la sierra de Durango, mientras que Adrián Alanís anda haciéndole al vivo en varias partes de la entidad.

***

En Coahuila el gobernador Miguel Riquelme dijo que hay quienes no leyeron bien y quieren confundir a la gente respecto a la reforma constitucional de paridad de género que recién aprobó el Congreso del Estado, en la que se garantiza que habrá una mujer gobernadora en 2029 (o antes, si hubiera interés), así que el inquilino del Palacio Rosa "ipso facto" reviró con sarcasmo a sus opositores: "algo les dolió". Y es que los críticos bautizaron la reforma como "Ley Manolo", haciendo referencia al delfín de don Miguel para sucederlo en la gubernatura, Manolo Jiménez, actual alcalde de Saltillo. A los malquerientes del "góber" no les queda claro que a don Miguel sí le interesa que una mujer pueda ser gobernadora... Claro está, después de que llegue don Manolo, que es su "gallo"; ya por favor no se confundan. Como dicen los memes: "quédate con quien te vea como Manolo ve a Riquelme", más durante la entrega del bulevar Isidro López, donde parecía no querer soltar su mano y menos en esta gira, donde se entregaron obras por 200 millones de pesillos en Saltillo. ¡Ahí nomás!

***

La austeridad no se da en la UAC y al parecer menos la planeación de sus recursos, porque, según los intrigosos subagentes, el rector Salvador Hernández Vélez se ocupa más en sus libros, en escribir prólogos y en su senderismo por tierras viesquenses que en ver de dónde se pueden obtener recursos para cumplir compromisos de fin de año. En este 2021 que agoniza, de nueva cuenta tuvo que salir al "quite" el Gobierno estatal para apoyarlos en el pago de aguinaldos y las dos quincenas de diciembre. Fueron 240 "milloncillos" de fondos estatales los que se fueron a la máxima casa de estudios para su respaldo. Para Chava, es más fácil pedir para los 7 mil 800 trabajadores de la universidad que aplicar algún esquema nuevo o apretarse el cinturón y analizar el aumento o no de cuotas. El problema se agravará, según dicen los chismosos subagentes, por la reforma pensionaria que recién aprobaron los legisladores domésticos, que implica mayores aportaciones de cuotas de los patrones al Fondo, es decir, de un 19.9 al 25 por ciento.

***

De cara al cierre de este 2021, la chica Bond, reflexiva por el solsticio de invierno, nos comenta que se acrecentó la brecha con el priista más moreno del tricolor en la entidad, el exgobernador Rubén Moreira. Ante tantas evidencias, queda claro que no habrá marcha atrás, replicó la bocina inteligente 'Alexa', que cuantificó que son muchas las diferencias fundamentadas que los diputados federales del PRI, no solo de Coahuila, sino de otras entidades, tienen con su coordinador parlamentario en la cámara baja, Rubén Moreira Valdez. Sus reuniones privadas con funcionarios federales como el fiscal Alejandro Gertz Manero y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, su postura en torno a darle una patada al neoliberalismo y la "tersura" de sus posiciones respecto a la Reforma Eléctrica, que es propuesta del presidente López Obrador, ha dado mucho en qué pensar y más qué decir sobre su estrategia personal, que no es la del partido. La gota que derramó el vaso en torno a la polémica postura de don Rubén y las cuentas que dejó pendientes fue el señalamiento duro y a la cabeza que legisladores de Movimiento Ciudadano le hicieron, al acusarlo sin titubeos de ser el operador político de Morena en el mercado de San Lázaro allá en la "capirucha" del esmog... Ya se habían tardado.