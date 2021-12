Coahuila eleva pago de deuda; se destinarán 5 mil 674 millones de pesos

Pa’ no deberle a nadie yo en lugar de pedir prestado mejor les pido a los demás países del mundo que me regalen cosas pa’ los mexican0s aunque digan que soy un limosnero pedinche

Pseudo @AML0, yo por eso no batallo, voy a la segura; nomas te pido prestadas las Ignacias y rapidamente te bajas los calzones.

TODOS LOS COAHUILENSES CONTENTOS Pagando los intere$e$ de la MEGADEUDA. Los Robeira siguen feli$e$ y contento$ VERGONZOSO. Por eso no hay obra publica, Zermeno un cero a la izquierda, AMLO Haciendo fortuna, TODOS SON IGUALES. Los que perdemos somos los Ciudadanos.

deuda no debe elevarse hasta que se pague megadeuda por moreirato coludidos con bancos agiotistas !!!, estos tienen que responder ante justicia !!!!

Jose de Jesus

Hoy, 8:16 am

publicado por: Jose de Jesus Martinez Jimenez

2.- 1.-Mega deuda de moreirato sigue creciendo NO SE HAN PAGADO INTERESES ¡!! 2.--riquelme no gano elección limpiamente , rebaso tope de gastos en campaña y fue ayudado por sistema judicial electoral ¡!! 3.-Hubo destrucción de cuatro casillas en Ciudad Acuña, el robo de un paquete electoral en Saltillo y el hallazgo de una urna con votos para gobernador en San Juan de Sabinas donde estos son bastiones panistas. 4.-Cartel del Norte antiguamente Zetas tiene control del estado de Coahuila , hay una falsa paz por colusión con gobierno. 5.-Gracias a recorte federal no ha habido grandes desfalcos a bolsillos del pueblo. 6.-Perdida de poder adquisitivo sigue al alza por inflación ocasionada por empresarios ¡!! 7.-En donde esta la mejoría con HALCON RIQUELME ¿???

