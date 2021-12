Oficial de policía encañona a un hombre tras aparatosa riña entre pasajeros en un aeropuerto

El suceso ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Miami, ubicado en Miami, Florida, cuando el supuesto retraso de un vuelo provocó inconformidad entre varios pasajeros y uno de ellos tomó las llaves de un carrito para transportar equipaje y se rehusó de jar pasar a un oficial de policía a la terminal de salida, por lo que el uniformado y varias personas protagonizaron una pelea física.

Un testigo captó el momento en el que varios pasajeros riñeron con el oficial, quien luego se alejó del grupo, desenfundó su arma de fuego y encañonó por unos segundos al hombre con el peleó momentos antes mientras un menor de edad observaba el altercado a unos centímetros de distancia.

Luego de que arribaron refuerzos al lugar, la situación se controló y dos personas involucradas en la riña fueron arrestadas, aunque aún se desconoce qué cargos enfrentan, informó el portal CBS Miami.

so this is currently happening at miami international pic.twitter.com/LTukGpHx7d