¿'Chente del Oxxo' interpretará a Vicente Fernández en la bioserie de Netflix?

A más de una semana de la muerte de Vicente Fernández, éste continúa dando de qué hablar, pues se ha corrido el rumor de que un hombre que se hizo viral por su parecido con el cantante, 'podría interpretarlo' en la bioserie que prepara Netflix.

Fue en 2018 que un trabajador de una sucursal de la cadena Oxxo, identificado como Raúl Uribe, saltó a la fama en redes sociales gracias a su parecido con el Charro de Huentitán, viralizándose como 'Chente del Oxxo'.

Tras la muerte del cantante, rumores en redes señalaban que Uribe podría dar vida a Fernández en la serie que Netflix prepara sobre la vida de éste, recibiendo 2.5 millones de dólares como pago, sin embargo, esto no es verdad, ya que ya está confirmado que quien interpretará al Charro de Huentitán será Jaime Camil.

Ver más: Jaime Camil dará vida a Vicente Fernández en serie biográfica

Por su parte, el mismo Raúl Uribe compartió un video en el que desmintió dicho rumor, confirmando que él 'no ha firmado ningún contrato de Netflix, ni tampoco ha recibido dinero'.

"Quiero mandar este video, explicándole a toda la gente que es mentira esa publicación que se subió, yo no sé quién la compartió, pero me está afectando mucho (...) Yo jamás he firmado nada con Netflix, ni con los productores de la bioserie y mucho menos haber recibido esa cantidad de dinero que dice ahí", señaló Uribe en el clip.