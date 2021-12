AMLO urge a fortalecer integración comercial de América con China

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió este martes del "dominio económico y comercial" que tendrá China dentro de 30 años, por lo que urgió fortalecer la integración comercial de América.

“En 2050, si no hay un fortalecimiento de la economía de América del Norte y de América, China va a tener el dominio económico comercial, del mundo y eso no consideramos que sea conveniente”, declaró el mandatario en su rueda de prensa diaria.

El presidente hizo esta declaración tras ser cuestionado por el "Plan México" que ha promovido el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, en Estados Unidos para mejorar la integración comercial del continente y atraer empresas que ahora están en China.

El mandatario ya había señalado el poder de la economía de China en la Cumbre de Líderes de América del Norte del noviembre pasado en Washington, donde comentó que China "domina el 14.4 %" del mercado mundial, mientras México, Estados Unidos y Canadá solo representan el 13 %.

Por ello, reiteró ahora que "hay que impulsar este plan" porque "si no se fortalece, la economía en América del Norte, en 30 años China va a tener dominio por completo de la economía y del mercado mundial. A nosotros, independientemente de la cuestión económica comercial, no nos conviene una hegemonía de ningún país, porque si no hay equilibrios, se van a querer resolver esas disparidades con el uso de la fuerza, con lo bélico", añadió.

A pregunta expresa, el presidente reconoció que el "Plan México" promoverá la sustitución de importaciones en todo el continente.

"Incluso incluye inversiones y créditos para sustitución de importaciones para alentar el desarrollo industrial, no solo es el que empresas que están en China se vengan a México o América del Norte así de manera del norte, sino es un plan con estímulos", detalló.

Aun así, aclaró que "no se trata de cerrar nuestras economías o la región al comercio internacional, ni de crear aranceles a las mercancías del extranjero, ni mucho menos de guerras comerciales”.

El mandatario reafirmó su propuesta de incluir visados temporales para que trabajadores de México y Centroamérica laboren en Estados Unidos y Canadá, donde hay falta de mano de obra en puestos de bajos ingresos y habilidades, según su diagnóstico.

“No es dejar todo al mercado, para eso es el Estado y en este caso el que se pueda hacer una planeación conjunta de mediano y de largo plazo”, concluyó