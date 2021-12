'Tengo los pies en la tierra; aspiro a caminar por las calles de Torreón', asegura Riquelme

El ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís no se dejó adular con la posibilidad de ser candidato a la presidencia de la República y fue tajante: 'tengo los pies bien puestos en la tierra y a lo único que aspiro es a hacer un buen trabajo, cuando termine, volver a caminar por las calles de Torreón y que la gente reconozca y me salude con cariño'. Esta es la última entrega de una entrevista realizada en el Palacio de Gobierno, el Palacio Rosa, en la oficina donde toma decisiones y sin aspavientos precisó lo siguiente:

-Ahora usted me lleva a otro tema, el de la paz en Coahuila, por ahí digamos que regresó la paz al Estado, pero ha enfrentado a situaciones complicadas. ¿Sí estamos en paz?

Me ha tocado de todo, creo que uno de los sucesos que marcaron la administración fue el intento de un grupo criminal de incursionar por el municipio de Villa Unión, allá en el norte del estado. Es un municipio muy pequeño para la gente que nos está viendo aquí en el Siglo, y que de alguna forma se pudiera decir, si estuviera Villa Unión en otra entidad que no cuenta con las fuerzas policiales que realmente tiene un municipio con mayor población, aquí en Coahuila no, aquí en Coahuila los 38 municipios hasta ahorita tienen Mando Único y fuerzas policiales de reacción, eso fue lo que nos hizo enfrentar la intención del crimen organizado de incursionar a nuestro estado. Es precisamente un cártel que no deja de tratar de ingresar a nuestra entidad todos los días y gracias a una estrategia conjunta, entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, el gobierno del Estado, y las 38 policías de los municipios, nos hemos blindado durante este tiempo y con resultados.

INDICADORES POSITIVOS

Lo que podemos decir de frente hoy, son los indicadores de Coahuila, todos, son positivos, estamos por cerrar el año y vamos a tener una importante disminución en homicidios, en delitos del fuero común y sobre todo en los que luego "pegan" en el sistema de seguridad nacional, como es secuestro, o robo con violencia de vehículos y de negocios. Estamos por cerrar con indicadores que nos van a permitir una vez que termine diciembre, que estos influyan positivamente en la competitividad de Coahuila, también tienen que entrar en las mediciones que a nivel internacional califican a una entidad federativa, y para mí fue muy difícil porque yo venía arrastrando indicadores del sexenio anterior que tenía que empezar a revertir. Pero hoy en mi cuarto año, la mayor parte de los indicadores están positivos, somos el cuarto estado en competitividad, el segundo en respetar el estado de Derecho, que eso también influye en muchas cosas y también tenemos unas notas bien y unas mejor, y eso pues en la suma o en el promedio nos da lugares que hoy permiten que nuestra promoción del empleo sea mucho más sencilla.

PACTO LABORAL

Es más, vienen ya las empresas, traen los datos de Coahuila y solamente están eligiendo su lugar por logística en la región, que es natural, pero bueno eso es lo que hasta hoy se ha logrado y ha sido gracias a la participación ciudadana y a la participación de los mismos empresarios, a los cuales les quiero agradecer el apoyo que en conjunto hemos generado, cada año somos la única entidad que firma con ellos un Pacto Laboral que representa la estabilidad y el equilibrio, así ni el empleador se exceda ni el trabajador tampoco le exige lo que una empresa no puede dar, de acuerdo a su producción y siempre estamos mediando para que los dos estén bien, a tal grado que tenemos 30 años sin una sola huelga.

-Eso es muy positivo y bueno, eso también con lo que comenta, se ven los indicadores, por ahí las encuestas también favorecen a Coahuila de entre los mejores, y lo ponen como el mejor calificado, incluso algunos se atreven a comentar que se podría postular como candidato para Presidente de la República.

¡No! -entre risas- no. Lo digo de frente a la ciudadanía, yo creo que algo que me ha caracterizado y que me enseñaron mis papás de pequeño es tener los pies en la tierra, no aspiro más que salir el día ultimo de noviembre de 2023 y volver a caminar en las calles que me vieron crecer y que me dieron la oportunidad de gobernar el municipio del cual soy originario,

Nací en Torreón, estudié en Torreón, estudié en la primara Anexa a la Normal, en la Secundaria Técnica numero 1, fui la última generación de la preparatoria del Tecnológico de La Laguna, estudié Ingeniería en Sistemas en el Instituto Tecnológico de La Laguna, soy del 85, yo entré en 1985, entré al Tec de Laguna y éramos de los de aquel entonces donde el número de control aún se conservaba hasta salir. Yo salí en junio de 1993 y ya casado, es decir yo me casé en 1992 y egresé en junio de 1993, como Ingeniero en Sistemas, la última generación de preparatoria y la primera generación de Ingenieros en Sistemas, era la primer carrera que entraba al Tecnológico, incluso entraron entonces más mujeres, el 80% era hombres en el Tecnológico por las carreras Ingeniero industrial, Mecatrónica, Ingeniería eléctrica, Electrónica, entonces todas esa carreras generalmente era o atraía mayor número de hombres, cuando entra la Ingeniería en Sistemas y posteriormente es cuando el Tec empieza a traer más mujeres dentro de ese tipo de carreras, pero soy lagunero y mi aspiración es salir de nueva cuenta, caminar por las calles, ir por los tacos que siempre voy, "El Imposible", a las costillitas de "Héctor", y en los Tacos de "La Joya", ahí me pueden encontrar muy seguido, mucha gente se sorprende y les digo que yo siempre he querido seguir aquí y estar ahí de nueva cuenta y que la gente me salude con cariño y estar tranquilo y necesito terminar mi sexenio y quedar bien con mis compromisos.

Y por eso digo que esta parte del cierre va en La Laguna y antes de que me pregunte, porque sé que me va a preguntar, voy a terminar el Metrobús, ha sido una obra muy compleja, pues los recursos primero fueron del municipio donde estuve y hoy son del estado, en principio fue un fideicomiso con la Federación y eso se terminó en lo más importante del corredor que es toda la parte de la ruta troncal con pavimento hidráulico, que eso jamás lo hubiésemos podido hace con recursos locales, es decir, un día me dijeron y qué pasa si no quieren los transportistas, pues tienen que querer, pero pues vamos a suponer porque me lo preguntaron cuando iniciaba la pandemia que esto siga así y que se dificulte para que sea negocio y se pueda recuperar la inversión, pues nosotros ya ganamos ya tenemos un corredor, una ruta troncal, se modificó el bulevar Revolución, fue una gran obra, se están deteriorando ahorita los parabuses y todo, pero se arregla cuando empecemos.

Tengo confianza en que ya ahora sí el modelo de negocios pueda funcionar, y entonces ya la negociación con los transportistas, es de otro tipo, para que esto funcione, el Metrobús tiene que ser negocio, y tiene que dar un buen servicio a la ciudadanía, eso es mi compromiso y lo vamos a terminar, sé que ya hasta hay memes y de todo, han surgido del famosos Metrobús, pero miren, terminé el Paseo Morelos, el Centro de Convenciones, el Teleférico, todas fueron muy criticadas y ahora son disfrutadas. Ahora les aseguro que van a disfrutar el modelo de transporte que va a tener a La Laguna y a final de cuentas es mi compromiso que lo vamos a terminar; supongamos que el modelo de negocios se siga interrumpiendo por la pandemia, espero que ya no, lo que haríamos sería renovar todas la unidades y meter el sistema de prepago para poder ir orientando hacia el futuro tenga el Metrobús ya culminado la parte de Coahuila.

-Oiga ingeniero, pues yo salí reprobada en hacer entrevistas y encuestas pues no traía la del Metrobús. Lo cierto es que se calienta el proceso electoral, digo, que le puede decir a la ciudadanía en este proceso que falta y que ya usted sabe que Coahuila y más la Laguna son políticos, la ciudadanía está en eso…

Bueno, yo iniciaría primero con un recuento de las elecciones pasadas, la ciudadanía le dio al partido que yo pertenezco 16 diputaciones de 16 y que hasta hoy, hablo del PRI un poco porque tiene que ver con el actuar del gobierno, hasta ahorita no hemos enviado una sola iniciativa que perjudique a una mayoría y menos tampoco a una minoría, no hacemos uso de la mayoría si no hay consenso, entre todos los ciudadanos y las únicas reformas que se han enviado al congreso, tienen que ver para garantizar el estado de Derecho, la competitividad del estado y los derechos humanos.

VOTO DE CONFIANZA

En este segundo proceso, de nueva cuenta la gente le da la confianza al PRI y hoy tenemos todavía una mayor responsabilidad, a partir del primero de enero que entran las alcaldesas y alcaldes, mi responsabilidad es trabajar con las 38 alcaldías, sean del partido que sean para que le vaya bien a Coahuila, entonces viene hasta el 23, la elección es a mediados del 23, y yo salgo hasta finales de noviembre, es mi último día de gobierno, creo que hay mucho tiempo para que la gente pueda observar que hemos hecho como gobierno y que cada partido haga su labor de convencimiento con la gente, pero de que debemos de participar no queda la menor duda, la gente tiene que acudir a seleccionar a quien sea su próximo gobernador y tenemos que ver que el estado siga bien y que la seguridad sea una prioridad y que la generación de empleo sea hasta hoy una realidad y se mantenga y que sigamos generando las condiciones que hoy tiene Coahuila para garantizar, que quienes están invirtiendo aquí se sigan extendiendo y quienes vienen se queden aquí con su inversión, es lo que tenemos que garantizar, yo creo que Coahuila es un estado serio.

-Entonces usted ve viable lo de la alianza, para vencer a Morena, ¿en el caso de Coahuila no es necesario?

Yo no descarto una alianza de distintos partidos, no tiene que ver con el numero en votos, tiene que ver con la ideología, dentro de la parte económica y social de la entidad, es decir, hay una coincidencia entre todos los partidos políticos, no estamos de acuerdo en como está manejando el gobierno federal la economía, en lo general el presupuesto de egresos, apropiándose del mismo, y la falta de negociación con los distintos partidos políticos y la entidades federativas, aquí la palabra de rey y no se cambia ni una coma de lo que ellos presentan, a pesar de que uno les haga ver sus errores y les diga que eso no aplica en Coahuila, no me meto con las otras entidades, pero siempre lo he comentado, esto no aplica en Coahuila, como en el caso de la reforma eléctrica, pero Coahuila se ha visto afectado en la producción de carbón, acero, ha puesto a temblar el sector agroalimentario, por el tema del agua en La Laguna, parte de eso es el proyecto que tienen el gobierno federal, pero antes de eso nos hizo temblar y también la suspensión de proyectos dentro de la energía eólica y solar, la cual nosotros ya traíamos un impulso dentro de nuestra economía .

-Le agradecemos mucha esta charla Gobernador, el agente 007 nos informó que usted tiene una colección de carritos, y si nos permite hacerle unas preguntas de botepronto, me corrige si digo mal un nombre por favor…

Va.

-Porsche Taycan

Pues es un automóvil muy veloz y de colección.

-Lamborghini Aventador

Me gustaría uno, pero no puedo.

-Mercedes AMG C63

Sí lo tengo.

-Ferrari Roma

Se me hace que ahí está, ahorita lo vemos, son carros de colección muy caros, pero sí los tengo en réplica, esos los tengo todos, ¿cuál es el mejor y el que más me gusta? el Mustang, tengo todos los modelos y las camionetas también, Ford y Chevrolet.

-¿Audi R8?

Ese sí lo tengo. Empecé coleccionando autos usados en México, que estamos acostumbrados, con el Maverick, el Mustang, la camioneta Chevrolet, la camioneta Ford, los Volkswagen, hasta una Combi vas a poder encontrar y de manera posterior me regalaron todos los que tú mencionas, pero empecé con auto típico convencional que usamos aquí en México el Valiant, el Super B, todos esos que en su momento fueron íconos dentro de la sociedad y el ámbito que nosotros nos movíamos de jóvenes, esos son los autos de origen y a coleccionar de manera posterior, ya me regalaron Ferrari, Porche, Lamborghini, claro en escala -Se ríe- , y aquí vas a poder encontrar algunos, la colección más grande la tengo en la oficina de casa, en su casa, ahorita esto es lo que les puedo mostrar, pero tengo más de 400, en pequeña escala, desde luego.