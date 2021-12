Sin quejas CTM por falta de aguinaldo a trabajadores en Coahuila

Al concluir la fecha límite para que las empresas entreguen a sus trabajadores su aguinaldo, el Secretario General de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Tereso Medina Ramírez, aseguró que máximo faltaría el diez por ciento de las empresas en entregar dicha prestación.

En ese sentido, explicó que hasta el momento todas han cumplido, no se han registrado reclamos por parte de algún trabajador, sin embargo es posible que un cinco o diez por ciento de las empresas aún falte, pero esto no significa que no entregaran dicha prestación.

Por lo anterior, sostuvo que en caso de registrarse alguna queja, la CTM está a la orden para defender a los trabajadores en el tema, ya que es un derecho que tienen ganado de acuerdo a la contratación colectiva.

Asimismo, recordó que en caso de aquellas empresas que tuvieron paros técnicos, de la misma forma están entregando los aguinaldos a sus trabajadores, ya que dicha acción no afecta al punto de que se queden sin esta prestación, pues cabe recordar que es una de las condiciones del contrato colectivo, por lo que se debe cumplir al cien por ciento.