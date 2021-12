Elefante fue grabado cuando persiguió y aplastó en repetidas ocasiones a un hombre en India

El suceso ocurrió en el Estado de Assam, India, cuando un hombre de 30 años comenzó a ser perseguido por un elefante, debido a la cercanía de su pueblo con el hábitat del animal, por lo que intentó huir de él corriendo pero fue alcanzado debido a tropezó unos cuantos metros después.

Varios testigos presenciaron el momento en el que el pesado animal comenzó a pisotear al hombre en repetidas ocasiones hasta fue ahuyentado por lugareños que intervinieron y luego trasladaron a la victima a un hospital.

El video del ataque fue reproducido decenas de miles de veces una vez que fue publicado en Twitter, en donde diversos usuarios comentaron que cada vez los humanos invaden y fragmentan el hábitat de los elefantes nativos del país, informó el portal The Indian Express.

#WATCH | A 30-year-old man was chased and attacked by a wild elephant at a village in Tamarhat area of Dhubri district of Assam on December 18

"The man was admitted to a hospital for treatment and the elephant was chased towards jungle area," a forest officer said pic.twitter.com/YsRvZAUe1h