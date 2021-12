Gobernador Miguel Riquelme pide a coahuilenses festejar Navidad con precauciones sanitarias

Reuniones con pocos asistentes y celebraciones con tranquilidad, fue lo que pidió hoy lunes el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, a las familias de la Comarca Lagunera y de todo el estado ante la cercanía de la Nochebuena, Navidad y el Año Nuevo.

Señaló que las posadas y festejos fuera de todo protocolo sanitario podrían traducirse en contagios del COVID-19 en las próximas semanas, por lo que pidió a los habitantes de la región y de toda la entidad que mantengan la guardia alta ante la posibilidad de contraer el virus en esta recta final de 2021. Destacó que en los últimos días los nuevos contagios han seguido una tendencia a la baja, mientras que valores como las hospitalizaciones y fallecimientos por el COVID-19 siguen estables, lo que no debe interpretarse como una vía libre para celebrar sin control alguno.

“Invito a la gente, a la sociedad, a las y los coahuilenses a través de los medios de comunicación, que festejemos en casa la Navidad, que lo hagan con su familia, que puedan también dividir el número de personas para evitar contagios y seguir como hasta ahorita tenemos los indicadores, que no bajemos la guardia. Coahuila va muy bien y es gracias a que mucha gente que ven en la calle porta su cubrebocas, gente que entra a los centros comerciales porta su cubrebocas, gente que entra a los estadios o los eventos, espectáculos, eventos deportivos, culturales, traen su cubrebocas”, declaró.

En ese sentido afirmó que las actividades, giros comerciales y espacios que son inspeccionados por las autoridades del Subcomité Técnico de Salud son los que operan sin mayores incidentes y guardando “la compostura”, destacó que de acuerdo a los análisis de la Secretaría de Salud, los mayores riesgos de contagios se producen en espacios cerrados, con poca ventilación y sin la aplicación de protocolos de revisión sanitaria, por lo que en ese sentido se seguirá trabajando con la regulación de la actividad pública y privada, tal como se ha venido haciendo desde el inicio de la contingencia sanitaria en el año 2020

“Aquí creo que lo más importante es que somos de los estados que siguen conservando los protocolos en materia de salud en los lugares públicos, eso es importante, no podemos estar en todos lados, pero en los lugares públicos nadie puede entrar sin cubrebocas y la propia gente, los propietarios o la seguridad de los establecimientos te lo exigen, eso es lo que hasta ahorita nos ha dado resultados. Quiero desearles una feliz Navidad, decirles que vamos a estar aquí, no salgo de vacaciones, me interesa la seguridad de Coahuila y que son épocas que luego se prestan para incidentes en esa materia, aquí voy a estar en Coahuila y vamos a estar muy pendientes?, adelantó Riquelme Solís durante este lunes.