Denuncian primer caso de 'abuso sexual virtual' en el metaverso

El futuro virtual que Meta pretende crear, poco a poco se está consolidando, pues apenas la compañía abrió su universo Horizon Worlds para Canadá y Estados Unidos, una plataforma donde los usuarios pueden interactuar a través de avatares por medio de la realidad virtual, mundo en el que ya ha sido reportado el primer caso de 'abuso sexual'.

De acuerdo a la denuncia hecha a través de un grupo en Facebook, la usuaria señaló que se encontraba en un centro social de Horizon Worlds conocido como 'La Plaza', donde comenzó a ser molestada por otros usuarios, cuyos avatares 'tocaron' al suyo.

"El acoso sexual no es una broma en internet, pero estar en la realidad virtual agrega otra capa que hace que el evento sea más intenso. No solo me manosearon anoche, sino que hubo otras personas que apoyaron este comportamiento que me hizo sentir aislado en La Plaza", detalló la denunciante en su publicación, según recoge Verge.

Ante lo ocurrido, el vicepresidente de Horizon Worlds, Vivek Sharma, señaló esto como un 'incidente desafortunado', sin embargo, al indagar en el caso, se percataron que la usuaria no estaba utilizando los filtros de protección con los que cuenta la plataforma para brindar seguridad al usuario.

Horizon Worlds posee una 'burbuja protectora' que brinda mayor seguridad a los usuarios cuando se sientan 'amenazados' por otros que intenten acercarse o entablar conversaciones no deseadas, además de existir la opción de bloquear a quien consideremos 'peligroso'.