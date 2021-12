'Memorias de un delfín'

Conocí el mar en Acapulco a los 11 años y me enamoré para siempre de la Magnífica Bahía. Pero salvo en vacaciones, solo pude vivir aquí a partir del siglo XXI gracias a mi herencia familiar. He tenido también la felicidad de disfrutar el mar, no solo de vacaciones sino todos los días en que aquí me encuentro. Gracias a internet he conocido a cientos de personas en el mundo que se dedican a conocer a fondo esos seres, en opinión de muchos, superiores a los humanos. Por otra parte, aquí he tenido la paz para mi escritura en diversas modalidades.

En el año 2,000, una vez organizada, empecé el libro que me tomó más de 9 años escribir tras investigar y estudiar en lugares diversos , desde luego en Acapulco pero , también en Cuba , en Hawái y créalo o no en el Río Amazonas, que se encuentra a 2,607 kilómetros del Océano Atlántico y a 7 165 k m del Océano Pacífico , en Manaos donde nace por el Encuentro de Dos Aguas , es decir la unión de un Río Negro y un río claro, antes llamado Amazonas por Francisco de Orellana. En ese Río Negro existen los famosos Delfines Rosados. Durante los años siguientes investigué hasta donde pude quienes son esos mamíferos, más inteligentes que el hombre … aunque no puedan hablar. No es fantasía. Organismos internacionales científicos e infinidad de estudiosos - amén de los famosos actores y actrices de Hollywood que hicieron célebre al puerto de Acapulco entre otras razones por los delfines - existe un magno movimiento de todo el mundo por saber más de esos mamíferos acuáticos extraordinarios especialmente por su inteligencia. Los grandes autores de la antigüedad conocían a fondo el parentesco del delfín y del hombre. Todo esto se encuentra en mi libro publicado en tercera edición por Editorial Porrúa gracias a Mario Mendoza, un gran editor, hoy rector de la Universidad Americana de Acapulco, que fundó el culto gobernador Francisco Ruiz Massieu. y desde luego por los amigos Hubert de la Vega director entonces de la Casa de Cultura de Guerrero (que hoy lo es para fortuna nuestra de Villa Manuia) y Mauricio Leyva, escritor y titular de la Secretaría de Cultura del mismo gobierno (2015-2021) En 2009, el libro fue presentado en primera instancia en La Feria de Bogotá, Colombia, por los auspicios de Laura Emilia Pacheco, hija de mis amigos Cristina Pacheco y José Emilio Pacheco. Por supuesto ya, tras haber sido ya presentado en diversas ciudades de México. Por cierto, la última vez fue en Taxco, Guerrero, en el marco de la 82 Feria Nacional de Plata, de México el 30 de noviembre del 2019. Hoy por hoy hemos decidido reanudar el espacio Socio Cultural en Villa Manuia en Costa Azul, Acapulco, y basados en el conocimiento del citado libro todos los que se interesen en recuperar para el puerto a los Delfines están invitados a participar en esta cruzada. En otras partes no los olvidan. Un estudio científico ha demostrado que los delfines son los animales con mayor capacidad para almacenar recuerdos después de los humanos, según publica la revista británica "Proceedings of the Royal Society B".La investigación, llevada a cabo por un equipo de científicos de la Universidad de Chicago (EUA), asegura que los delfines serían capaces de reconocer el silbido de un antiguo compañero de manada incluso veinte años después de haberse separado. De acuerdo con el estudio, estos recuerdos a largo plazo son un producto de complejas conexiones sociales que los delfines han ido desarrollando durante su evolución. Para realizar la investigación, los científicos se basaron en las relaciones entre 56 delfines mulares en cautividad que habían sido trasladados a seis acuarios diferentes de Estados Unidos y las islas Bermudas con el fin de que se reprodujeran. Primero grabaron sus silbidos y, décadas después, emitieron las grabaciones a través de altavoces bajo el agua para observar la reacción de los delfines al escuchar la llamada de los animales con los que habían convivido en el pasado. "Cuando los delfines reconocían la llamada, eran mucho más proclives a acercarse a los altavoces durante un largo rato", explicó el jefe del estudio, Jason Bruck. Según Bruck, encontrar recuerdos tan antiguos en la memoria de los delfines es un hecho "sin precedentes" en el estudio del comportamiento animal. El caso que más llamó la atención al grupo de investigadores fue el de dos delfines hembra, Bailey y Allie, que vivieron juntas durante sus primeros años de vida. Bailey reconoció instantáneamente el silbido de Allie tras 20 años y seis meses sin mantener contacto. Los científicos concluyeron que los delfines tienen también una gran habilidad para recordar ciertos acontecimientos, lo que les coloca en un nivel de conocimiento comparable con el de los humanos, los chimpancés y los elefantes. La vida media de un delfín hembra es de 40 años mientras la de los machos no suele sobrepasar los 30 años." [email protected] 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste