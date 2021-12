'Corre el quinto año; viene lo mejor para La Laguna', dice Riquelme en entrevista

Miguel Riquelme Solís denota seguridad. Aunque no lo dijo en ningún momento en entrevista con El Siglo de Torreón, su vida está hecha de trabajo y esfuerzo. El gobernador de Coahuila siempre va directo al punto y en la primera pregunta que esta casa editora le realizó, no dudó en hablar de su plan de obras para los últimos dos años y precisó que cerrará su sexenio impulsando obras en La Laguna. "Y me voy a adelantar, porque ya sé que me lo vas a preguntar: el Metrobús se va a terminar antes de finalizar mi sexenio", compartió dentro del diálogo en un tono firme que además dejó entrever el significado de su primer nombre.

Pero Miguel Ángel no la ha tenido tan fácil como sus antecesores, quienes han llegado a la silla del Palacio Rosa a dirigir Coahuila en un ambiente de camaradería priista. A Riquelme, como nunca en la historia del estado, su triunfo se le validó tras un proceso de judicialización ante organismos federales electorales a muy pocos días de que rindiera protesta. Asumió el poder con fuertes desafíos financieros, económicos, políticos y, sobre todo, de seguridad. Después, sobrevino la pandemia por el COVID-19, pero no desistió. Su clave: la estrategia.

"A la gente siempre le da curiosidad por saber dónde trabaja el gobernador y es aquí; me parece un buen lugar para entrevista, pero donde gusten", señala al recibirnos, y tras su escritorio está un imponente cuadro de Venustiano Carranza, que reafirma su respeto por las leyes y la Constitución, lo que conlleva hablar del Estado de derecho y las garantías individuales y colectivas.

Y esta es la entrevista:

-¿Cómo se encuentra, gobernador?

Hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto recibirlos aquí en su casa en Palacio de Gobierno. Este es el despacho del gobernador y hoy estoy muy contento de que podamos transmitir a la gente algo de lo que ha sucedido este año y pues en estos tiempos dentro de la pandemia y la contingencia sanitaria, algunas de las cosas que dentro del mismo Gobierno hemos tenido que enfrentar.

-Agradecidos de que nos recibiera; sabemos de su agenda apretada. Por la pandemia y también la situación económica en general en el mundo, vivimos un tiempo complicado, de constantes cambios, pero usted ya inicia su quinto año como gobernador. ¿Qué viene?

Bueno, fueron tiempos muy complejos los que nos han tocado, no solamente a mí como gobernador sino también a alcaldesas y alcaldes de Coahuila, y creo que la mayor virtud que se ha tenido dentro de un ejercicio de Gobierno es trabajar en equipo, poder consensuar acuerdos, trabajar las decisiones de manera coordinada, el operar distintos programas, conjuntar recursos y sobre todo tener la voluntad política de poder enfrentar este reto con el interés supremo de la gente; y creo que una de las virtudes de nuestra entidad es que supo adecuarse en estos tiempos tan difíciles a estrategias que nos permitieron salir adelante. Los efectos de la pandemia eran desconocidos para todo el mundo; unos la trataron de una forma, otros de otra, unos cerraron, unos clausuraron, unos restringieron y creo que dentro de lo que ocurrió en el mundo, Coahuila supo estudiar, entender y resolver, pero no todo lo hizo el Gobierno del estado, lo hizo la sociedad en su conjunto, lo hicimos todos y uno de los aciertos que creo que se tuvieron dentro de las decisiones tan difíciles que se tuvieron que tomar en su momento fue poder constituir los subcomités de Salud y reactivación económica en cada región, Coahuila tiene un territorio muy extenso, son 152 mil kilómetros cuadrados de territorio, 38 municipios, 5 regiones muy distintas una de la otra, diferentes vocaciones, también costumbres, usos, comunidades, que de alguna forma tienen y siguen algunas tradiciones. Uno de los aciertos fue entender eso y que cada una de las regiones se constituyera en un área importante con su propia toma de decisiones; eso fue algo que nos permitió afrontar con éxito la parte más alta de la pandemia y con mayores efectos económicos, sociales y políticos, porque tenemos que recordar que vivimos también dos procesos electorales en medio de la pandemia y que el primero de ellos se dio cuando todas las actividades estaban restringidas; entonces Coahuila fue ejemplo nacional de cómo se sobrellevó el proceso electoral, cómo salieron los ciudadanos a votar, a elegir diputados locales y posteriormente el proceso federal, elegir alcaldes aquí en Coahuila. Sumado a eso, la reactivación económica fue todo un reto que se enfrentó y que además creo que fuimos uno de los estados que más rápidamente reactivaron su microeconomía y también cuidaron su macroeconomía, es decir, las empresas nunca dejaron de trabajar, nunca dejaron de producir y las fuimos cuidando poco a poco con protocolos, que aquí con la parte técnica en Salud fueron enmendados y además avalados por virólogos, epidemiólogos, los mejores del país y de Coahuila, que, eso sí, son pocos; ese fue uno de los problemas que tuvimos, ¿no? Presenté mi cuarto informe de gobierno hace unos días, el 30 de noviembre. Como tú lo comentaste, está corriendo el quinto año de mi gobierno; creo que viene lo mejor, lo mejor sobre todo para la Comarca Lagunera. Enfrenté muchos retos en materia de salud, lo que me obligó a redireccionar los recursos del Gobierno del Estado hacia la atención primaria de salud, hacia la reactivación económica y ahorita el reto más importante del Estado mexicano y sobre todo de Coahuila es la reactivación del ciclo escolar presencial, que eso ha sido lo más difícil. Cuando lo comento mucha gente me dice "ya pasamos lo peor", y les digo no; todavía lo más difícil es la reactivación del ciclo escolar presencial, el cómo llevamos a nuestras niñas, niños y jóvenes de nueva cuenta a las aulas, el cómo regresamos todo el aparato educativo a los talleres, a las prácticas, hacia lo interior de la industria; eso ha sido el principal reto en estos momentos, pero, repito, eso se tuvo que hacer para poder cubrir lo más elemental en materia de salud y no solamente lo que atiende el Gobierno del Estado, sino que estuvimos muy solidarios con el IMSS y con el ISSTE; es decir, aquí hicimos un solo equipo, Federación y Estado, para poder atender la salud, y se logró. Las camas que de alguna forma se fueron sumando para la atención de la pandemia fueron de los tres órdenes de Gobierno, y los Municipios, sobre todo los más grandes, se sumaron a este esfuerzo. Eso es todo en cuanto a la atención a la pandemia; viene lo mejor porque pudimos sostener el ritmo, el gasto de la pandemia, tuvimos disciplina financiera y en ese sentido nos permite proyectar obras a futuro, que en esta parte de la región Sureste y con el esfuerzo del alcalde de Saltillo, que fue muy solidario, se consolidaron obras que nos permiten hoy mantener nuestra infraestructura vial a la vanguardia. Sigue Torreón, sigue la Comarca Lagunera, acabo de entregar la ampliación de la carretera San Miguel-Esterito... Más de 100 millones de pesos; también el parque ecológico Las Noas, totalmente lleno de gente... Todo un éxito. Tan así que ya encargamos los dinosaurios para que se queden de manera permanente y que para el final del año ya estén ahí para toda La Laguna y quienes nos visitan en el ámbito turístico. Vamos a entregar el parque de la hilandera, también es otra obra que tengo pendiente, pero vamos a seguir trabajando en la infraestructura carretera de los parques industriales sobre todo; me interesa seguir creciendo en nuestros parques industriales para poder generar empleo y además generar las condiciones para que quien quiera invertir pueda elegir en todo Coahuila, sobre todo en la Comarca Lagunera; estas dos regiones han repuntado en materia de empleo: la Sureste y la región Laguna, y se espera un repunte todavía más grande en los próximos meses. Voy a dejar dos grandes obras: una, la del sistema vial Cuatro Caminos, que estamos ya a punto de licitar. Hemos tenido muchas diferencias en el proyecto; queremos consensuarlo con los propietarios del comercio de esa área y buscando también interrumpir lo menos posible la vialidad en los próximos meses; eso es lo que buscamos. Y el otro es el de Villa Florida, ya totalmente saturado y obsoleto este crucero.

-Sí, un punto álgido

Sí, álgido. Esas dos obras suman 600 millones de pesos, entonces las vamos a ejecutar antes de que termine mi administración y otras obras de infraestructura cultural, deportiva y educativa que vamos a sumar. Vamos a tener también la oportunidad de poder mejorar, ahora que entre el alcalde Román Alberto Cepeda; es amigo y la verdad de las cosas creo que puedo trabajar mejor con muchos acuerdos y mismos criterios. Yo fui alcalde de Torreón, estas dos vialidades las tengo muy bien ubicadas desde que fui ahí presidente municipal y varios otros factores que en su momento me tocó hermosear y creo que requieren el apoyo para que el Municipio pueda enfrentar todo el mantenimiento que requieran estas nuevas áreas; me refiero a la Línea Verde, al propio centro cultural y deportivo de La Jabonera y al multideportivo Oriente, que fueron construidos en mi administración y en puntos claves que nos permiten combatir la violencia y dar oportunidades a los jóvenes. Sumado a ello está todavía el mantenimiento al paseo Morelos, que también me tocó hacerlo, y cerrar ahí un área que nos permita consolidar como un circuito de entretenimiento y de paseo, y sumar la Matamoros hasta la presidencia municipal; eso es uno de los proyectos que he platicado con Román Alberto ahora que entre, el 1 de enero.

-Por lo que veo y escucho, usted, que es un estratega, ha formulado una estrategia para la pandemia; nos habla también de una estrategia en términos económicos y esa se tuvo que sortear, en este caso, porque, bueno, primero es la salud, pero digamos que en Coahuila tuvimos una buena estrategia que nos permitió una apertura en términos económicos, y actualmente nos habla de proyectos que requieren una estrategia. ¿Qué es lo más difícil de la estrategia para el gobernador?

Bueno, es enfrentarla con los recursos del Estado, el Gobierno federal, lo vemos a nivel nacional, cómo los proyectos que ellos han seleccionado pueden traer cierto beneficio a las regiones del país. En este caso nosotros tenemos el de Agua Saludable para La Laguna, el cual estamos apoyando, creemos que es una de las necesidades de esta región, sobre todo por la actividad, la agroindustria, el sector agroalimentario y todos sus derivados, además de los empleos generados, más los subproductos que se desprenden, y hay una gran industria en ese sentido y por ende creo que en un futuro nos pudiera haber afectado dentro de lo que ha causado el consumo de agua para la población y la falta de eficiencia de los organismos operadores de agua; sin embargo, creo que es un proyecto largo y ellos eligieron un proyecto por región del país. Es más o menos lo que alcanzamos a distinguir algunos gobernadores, viendo cuáles son ese tipo de proyectos, unos turísticos, otros de conectividad y, en este caso, qué es bueno para poder garantizar el consumo de agua para los próximos años. Sin embargo, pues yo creo, como gobernador, si me pongo a vigilar uno o dos proyectos y descuido la infraestructura vial, la atención al campo, descuido otros rubros que se venían apoyando... A guarderías infantiles, muchas de las cosas que ya funcionaban y son parte de la vida cotidiana de nuestra entidad, muchas madres trabajadoras, emprendedoras aquí en Coahuila, que son jefas de familia, que tienen la necesidad de ir a dejar a sus niños a la guardería para poder seguir trabajando y produciendo y, como ellas, muchas otras que trabajan en la fábrica y que tuvieron que cambiar su ritmo y dejar de ganar dinero. Coahuila es un estado por ende con mucha mano de obra calificada en la manufactura y también con autoempleo, y creo que toda esa falta de apoyo a la pequeña y mediana empresa, la cancelación de muchos proyectos, simplemente por haber presentado la reforma a la industria eléctrica, pues son cosas que luego nos detienen dentro del ritmo que tenía Coahuila proyectado; aun así Coahuila lleva a la fecha 75 mil empleos de 42 mil que se perdieron durante la pandemia, es decir, casi un 40 por ciento más, ya recuperado y con superávit.

-Y también el problema de los chips que salió este año afectó a la industria.

Eso frena un poco la producción de autos; tenemos uno de los más grandes clústeres automotrices, aquí se producen 1.2 millones de motores al año y más de 352 mil vehículos ligeros al año, por ello creo que hemos tratado de equilibrar y de cuidar nuestra propia economía, estando muy al pendiente de esa industria, que por causas ajenas a la entidad puedan tener un freno a la producción, pero lo más importante es que dentro de ello tenemos paz y estabilidad laboral, y esos problemas externos no generaron conflictos hacia el interior del estado. Estuvimos con la secretaria del Trabajo muy atentos a ello y seguimos; la verdad es que la paz y la estabilidad laboral han sido uno de los factores en los que Coahuila hoy es uno de los estados que mayor inversión extranjera directa han tenido. Nomás durante mi sexenio, durante los 4 años que llevo de gobernador, Coahuila lleva 10 mil millones de dólares de inversión extranjera directa, cifra récord y eso creo que en el transcurso de la pandemia pues es todo un logro que hoy tiene nuestra entidad, que es en conjunto, que, como se dijo, fue por regiones, y lo que se tuvo que atender por regiones, lo que teníamos que cerrar en su momento por evitar movilidad cuando no sabíamos los efectos y causas de la pandemia, en su totalidad y de manera muy rápida, fue reactivado gracias a que cada región tomó sus propias decisiones.