las palabras tienen la palabra

UNA MISCELÁNEA VARIADA

La palabra miscelánea proviene de miscere que en latín es el verbo "mezclar". De ahí deriva miscellus que es lo variado. O sea que lo misceláneo es lo diverso, donde te puedes encontrar cosas de muy diversos géneros y especies.

Hace muchos años, casi todas las tiendas eran especializadas. Mi papá me contaba que existía la carnicería El Torito, la panadería La Colmena y la frutería La Victoria. Incluso había una pasamanería y me pregunto: ¿qué será lo que venden en una pasamanería? ¿pasamanos? No lo creo. Para mí el pasamanos era una armazón de tubos que tenía en la parte superior una serie de travesaños, de eso que ve uno en el parque.

Todo el chiste del pasamanos era colgarse de un travesaño y luego irse pasando a los demás, hasta llegar al otro lado del juego, cosa que muchas veces no sucedía porque cuando ya no aguantabas, te soltabas y te dabas tu correspondiente costalazo… ¡Cuánta sana diversión!

Luego me entero de que los pasamanos que venden en una pasamanería son diferentes y mucho menos toscos que los del parque. Son artículos como flecos, borlas, cordones, trencillas y todo ese tipo de adornos. Pero, ya me estoy desviando mucho del tema original.

Moi papá iba a la miscelánea a comprar jarciería… ¿y qué es eso, oiga? Pues la jarciería es donde hay mucha jarcia… ¡Pues sigo en las mismas! La jarcia son algunos aparejos y cabos de un buque, especialmente lo que se refiere a las redes de pescar. En términos comerciales, la jarciería es el ramo del comercio que vende objetos de fibra vegetal, y la jarcería, sin la 'i', es la tienda donde se venden estos productos, como sogas, cordones, cables y demás.

Las tiendas misceláneas ya sólo existen en algunos pueblos y en algunas ciudades parece que están volviendo como "negocios locales", cambiando la tendencia de comprar en los centros comerciales y supermercados en donde hay de todo.

Yo creo que las misceláneas surgieron por causa de los tenderos indecisos. Decían: voy a poner una tienda, pero ¿de qué será bueno? ¿Qué me convendría vender en ella?, ¿herramientas?, ¿pondré una ferretería? ¿cordones?, ¿pondré una jarciería?, ¿pinturas y solventes?, ¿pondré entonces una tlapalería?, ¿regalos?, ¿empaques?, ¿anilinas?

Terminaron abriendo una miscelánea para hacerle la lucha a todo.

ME PREGUNTAN: ¿Qué es un curro?

LE RESPONDO: La palabra curro significa muchas cosas, entre otras: guapo, estafa, fiesta popular, pato, trabajo, etc.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Sólo a un loco se le puede ocurrir festejar su cumpleaños.