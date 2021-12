Camiones de helado participaron en cortejo fúnebre de un heladero y se volvieron virales

El suceso ocurrió en Londres, Inglaterra, durante el cortejo fúnebre de Hassan Dervish, un hombre que fue heladero por más de 40 años, por lo que su hermano, llamado Savash, permitió que varios camiones de helado como en los que trabajó el difunto tocaran la música alegre durante el camino hacia el cementerio.

Una usuaria de Twitter, identificada como Louisa Davies, grabó parte de la procesión y la público en su perfil, obteniendo más de 13 millones de reproducciones y miles de comentarios de otros usuarios, los cuales tuvieron reacciones mixtas.

Ante el furor del suceso, Savash declaró que su hermano 'Era muy popular entre los clientes y otros heladeros, si no fuera por la pandemia, creo que muchos más heladeros habrían formado parte de la procesión', informó el portal Sky News.

just witnessed an ice cream man’s funeral and all the ice cream vans came and followed in solidarity I AM SOBBING pic.twitter.com/bJhyJj4JoK